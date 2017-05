Verein optimiert Strukturen TSG Burg Gretesch: Ein Plus von 32500 Euro

Osnabrück. Eine positive Jahresbilanz zog Jürgen Bußmann als erster Vorsitzender der TSG Burg Gretesch bei der Jahreshauptversammlung des mit 3149 Mitgliedern zweitgrößten Sportvereins der Stadt Osnabrück.

Auf sportlicher Ebene hob Bußmann die Leistungen der Rope-Skipperinnen (Landesmeisterschaft, Bundesfinale, EM-Qualifikation), Leichtathleten (etwa Fabian Dammermann, Deutscher Meister und WM-Staffelteilnehmer sowie die Staffeln), den Klassenerhalt der Regionalliga-Fußballfrauen sowie die erfolgreich durchgeführten Großevents Reno-Cup und das Schwimm-Meeting im Nettebad hervor. Als Preisträger stach die TSG-Energiebahn mit dem 4. Platz bei der Verleihung des Goldenen Sterns in Gold in Berlin hervor.

Die Finanzen des Vereins sind geordnet, der Haushalt 2016 schließt mit einem Plus von 32500 Euro ab. Der Darlehensstand ist laut der Berichte trotz großer Investitionen der niedrigste seit 26 Jahren. Elk Franke referierte über den Stand der Strukturoptimierung, die der Vorstand und die hauptamtlichen Mitarbeiter seit einem Jahr verfolgen. Der Verein organisiert sich nun in einem Drei-Säulen-Modell, welches sich in Sport/Wettkampf (Alexander Kork), Fitness/ Reha/Gesundheit (Stephan Santaniello), Soziales (Britta Szypulski) plus Verwaltung (Jutta Stockmann) gliedert. Das Projekt wird weiter fortgeschrieben und die Arbeitsgruppen mit den entsprechenden Bereichsleitern arbeiten weiter an der Optimierung.

Seit dem 1. Mai wird die Clubhaus-Gastronomie in abgespeckter Form von der TSG selbst betrieben. Dazu ist der Ausbau des vorhandenen Saales der Gaststätte zu einem Multifunktionsraum geplant. (Sport- und Tagungsmöglichkeiten).

Im Abschluss fand die Ehrung der langjährigen (25 und 50 Jahre) Mitglieder sowie die Auszeichnung besonderer Leistungen (Silberne und Goldene Vereinsnadel) statt. Besonders geehrt wurden die erfolgreichen Leichtathleten, Triathleten und Rope Skipperinnen.