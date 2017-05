Riesenbeck die erste Siegerin 35. Ruller Frühjahrsturnier im Reiten lockt mit Vielfalt

Rulle. Zum 35. Mal findet in Rulle das beliebte Frühjahrsturnier statt. Die bis Sonntag dauernde Veranstaltung zeichnet sich durch Vielfalt und hohe Nennungszahlen aus.

Mehr als 100 Teilnehmer haben für die Jungpferdeprüfungen gemeldet, je 100 für die L- und M-Springen am Sonntag. Auch in den beiden M-Dressurprüfungen sind jeweils 40 Pferdesportler am Start. Höhepunkt ist am Sonntag das Springen um den Großen Preis um 15 Uhr.

Der Feiertag gehörte den Amateuren. Den ersten Wettbewerb, eine Springprüfung der Kl. A, entschied am Donnerstag Julia Riesenbeck (Lohne) auf Finest Amalia vor Farina Tobergte (Neuenkirchen-Bramsche) auf Lapento für sich. Ein weiteres A-Springen gewann Jana Hengelbrock (Klein Drehle) auf Wiecko vor Saskia Hinnenkamp (Venne) auf Christal Blue Eye . Auch Carina Ubbing (Ostercappeln-Schwegerhoff) war in dieser Kategorie im Sattel von Catisha erfolgreich.

Am Freitag stehen die jungen Pferde im Mittelpunkt; neben einer Reitpferdeprüfung werden die Reiter die Qualitäten ihrer Nachwuchspferde auf A-, L- und M-Niveau vorstellen können.

Erstmals stehen zwei Dressurprüfungen der Klasse M auf dem Programm, die Springprüfungen sind sogar bis zur höchsten Klasse S ausgeschrieben. Wer am Ende feiern darf, entscheidet sich am Sonntagnachmittag im Großen Preis mit Stechen. Im letzten Jahr triumphierte mit Guido Werges auf seiner Stute „Dollars Girl“ nach fehlerfreien und schnellen Ritten in Umlauf und Stechen ein Vereinsmitglied .

Auf der schmucken Anlage Sudowe ist der Eintritt an allen Turniertagen frei.