Besuch im Deutschen Fußballmuseum: Schnack mit den „Rollifanten“

Dortmund. Ein Besuch im Deutschen Fußballmuseum lohnt sich eigentlich immer. Erst recht, wenn man wie Reporter Stefan Alberti bekannte und interessante Personen trifft.

Erst einmal vorweg: Wenn Sie noch nicht im Deutschen Fußballmuseum waren, dann sollten Sie unbedingt hinfahren. Meine Empfehlung: Nutzen Sie die Bahn. Mit der richtigen Verbindung reisen Sie in einer Stunde von Osnabrück nach Dortmund. Das Museum liegt direkt gegenüber dem dortigen Hauptbahnhof. Die „Lila-Weißen Rollifanten“ sind am Samstag schon im Museum, als ich drei Stunden vor Beginn der DFB-Pokal-Auslosung eintreffe. Ich blicke in viele bekannte und fröhliche Gesichter. Die VfL-Fans mit verschiedensten Behinderungen sowie die Betreuer und Begleiter beenden gerade ihre weit vor der Terminierung der Auslosung geplante Museumstour – und sind begeistert. Na ja, und auch ein bisschen enttäuscht, weil sie nicht mehr die Los-Zeremonie miterleben können. Der Zeitplan lässt das nicht mehr zu, am Abend steht noch ein großes gemeinsames Essen auf dem Plan. Ich werde deswegen mit diversen VfL-Wunschgegnern versorgt, die ich pflichtgemäß notiere. Über Leipzig spricht keiner. Vor der Abfahrt machen wir noch ein Erinnerungsfoto für die Zeitung.

Die „Rollis“ verabschieden sich – und ich treffe Rainer „RainAir“ Bostedt, für den kein Weg zu weit ist, wenn es um seinen Hamburger SV geht. „Der HSV ist mein Leben“, sagt der 52-Jährige mit Zylinder, Trikot, etlichen Schals an der Hüfte und schwarz-weiß-blau gefärbten Augenbrauen. „Mittlerweile lebe ich in Grevenbroich.“ Egal. In der 2. Bundesliga wolle er sich das Auswärtsspiel in Osnabrück natürlich nicht entgehen lassen. „Ich finde es immer schon toll, wenn ich vom Zug aus die Bremer Brücke sehen kann.“