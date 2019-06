Hagen. Nachwuchsspringreiter Max Haunhorst vom Reitverein St. Martinus Hagen freut sich auf das Jugendreiterfestival Future Champions, das von Dienstag bis Sonntag auf dem Hof Kasselmann in Hagen stattfindet. „Das ist neben der Europameisterschaft das schönste Turnier für die Jugend. Man trifft immer viele Freunde aus den verschiedenen Ländern“, sagt der 18-Jährige über das internationale Turnier.

Haunhorst kennt sich im Springstadion am Borgberg gut aus. Für den Hagener ist es nicht das erste Mal, dass er bei den Future Champions dabei. Allerdings ist es dieses Jahr etwas anders, weil die die internationale reiterliche Vereinigung (FEI) ein neues Format für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio testet, bei dem erst die Einzel- und dann die Mannschaftswettbewerbe stattfinden.

„Etwas Besonderes“

„Es ist schon etwas Besonderes, diesen Modus mitzumachen“, sagt Haunhorst, der am Mittwoch in der Altersklasse der Jungen Reiter (U21) bei der Qualifikation für den Nationenpreis im Einzel (13 Uhr) in den Sattel steigt. „Wenn ich mich für das Einzelfinale qualifizieren sollte, schone ich mich vielleicht für den Nationenpreis mit der Mannschaft. Das muss ich dann mit dem Bundestrainer besprechen“, sagt er. Das Finale findet am Donnerstag um 14 Uhr statt. Die beiden Prüfungen für den Teamwettbewerb sind am Samstag (10.30 Uhr) und Sonntag (16 Uhr), ehe der Große Preis der Jungen Reiter um 18 Uhr beginnt.

Zweimal Westendarp

Nicht nur für Haunhorst, sondern auch für Matthis Westendarp sind die Future Champions die letzte Sichtung vor der EM im niederländischen Zuidwolde vom 9. bis zum 14. Juli. Der Nachwuchsspringreiter aus Wallenhorst startet bei den Junioren (U18) mit Stalido. Nach dem Einlaufspringen (Mittwoch, 8.30 Uhr) und einem Zwei-Phasen-Springen (Donnerstag, 8 Uhr) steigt am Freitag ab 10.45 Uhr der Nationenpreis. Um den Großen Preis reiten die Junioren am Sonntagvormittag ab 9.30 Uhr.

Darüber hinaus geht Florian Nissen vom Reitverein St. Martinus mit Pepe in der Altersklasse der Children (U16) an den Start. Nach den Nationenpreisen im Einzel (Donnerstag und Freitag) und im Team (Samstag) folgt der Große Preis am Sonntag ab 12.30 Uhr.

In der Dressur wurde Alexa Westendarp aus Wallenhorst vom Reit- und Fahrverein Rulle bei den Jungen Reitern für die Teilnahme am Nationenpreis nominiert. Das Teamfinale ist am Freitag ab 12 Uhr. Anna Middelberg aus Glandorf startet mit Drink Pink bei den Ponys. Nane Grunwald aus Bad Essen wurde mit Sülberg bei den Junioren als dritte Reservistin nominiert.

Die Prüfungen werden im Internet auf www.clipmyhorse.tv live übertragen.