Bad Laer. Der SC Rieste ist Kreispokalsieger im Osnabrücker Land. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga Nord konnte das Team von Thomas Steinkamp einen weiteren Erfolg für sich verbuchen. In der neu eingeführten Endrunde gewannen die Riester ihre Partien gegen den TuS Hilter, den SV Gehrde und den TuS Borgloh – und sicherten sich letztlich verdient die begehrte Trophäe.

„Der Pokalgewinn ist natürlich ein schönes Gefühl, vor allem weil wir uns als Ziel gesetzt hatten, den Pokal nach Rieste zu holen“, sagte Trainer Thomas Steinkamp, nachdem sein Team ausgelassen mit den mitgereisten Fans gefeiert hatte. Bereits im vorletzten Spiel der neu eingeführten Endrunde kam es zum vorweggenommenen „Finale“ zwischen den Riestern, die zuvor ihre beiden Partien gegen den TuS Hilter und den SV Gehrde gewinnen konnten sowie dem TuS Borgloh, der zuvor ebenfalls sechs Punkte aus zwei Spielen für sich verbuchte.

Der SC Rieste ging früh durch zwei Treffer von Andrej Homer (1. Minute/Elfmeter) und Sebastian Schimpf (3.) in Führung, ehe Pascal Schweer (5.) den schnellen Anschlusstreffer für den TuS erzielte. Nach der furiosen Anfangsphase entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, indem die Gäste aus dem Südkreis neun Minuten vor Schluss durch eine direkt verwandelte Ecke von Christopher Zehn (21.) den Ausgleich erzielten. Zu diesem Zeitpunkt hatten beide Mannschaften sieben Zähler nach drei Partien auf dem Konto; ein Unentschieden hätte dem SC Rieste aufgrund der besseren Tordifferenz jedoch bereits gereicht. Erst mit der Schlussminute machten die Nordkreisler ihren Triumph schließlich klar. Sebastian Schimpf sorgte nach einem Konter mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. „Das wir mit Rieste mithalten können, war uns vor dem Spiel klar. Dass es am Ende nicht gereicht hat, ist deshalb sehr enttäuschend“, sagte Borgloh-Kapitän Henrik Meyer zu Allendorf.

Neue Endrunde sorgt für wenig Freude

Für wenig Verständnis bei Trainern, Spielern und den gut 200 Zuschauern sorgte jedoch vor allem der neue eingeführte Spielmodus: Statt Halbfinale und Finale, in denen die besten vier Teams den Sieger ermitteln, mussten die teilnehmenden Teams TuS Hilter, TuS Borgloh, SC Rieste und SV Gehrde in einer sogenannten Endrunde gegeneinander antreten – ganz nach dem Motto „Jeder gegen jeden“. Sprich: drei Gegner, drei Spiele à 30 Minuten, und am Ende gewinnt der Erste in einer Gesamttabelle. Grund sei das rückläufige Zuschauerinteresse gewesen, vor allem beim Spiel um Platz drei, wie Bernd Kettmann, Vorsitzender des Kreisverbands Osnabrück-Land, bereits im Vorfeld erklärte. Das letzte Spiel zwischen SV Gehrde und TuS Hilter, das mit 0:2 endete, wurde somit zur Nebensache. Erst anschließend konnten die Riester den Pokal in die Höhe strecken – auch wenn ihnen der Zeitpunkt vermutlich egal gewesen sein dürfte. (Weiterlesen: Kreispokal Osnabrück-Land – Abschaffung des Endspiels sorgt für Unruhe)