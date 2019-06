Hagen. Auf dem Hof Kasselmann in Hagen steigt in der nächsten Woche von Dienstag, 11. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, das Jugendreiterfestival Future Champions. Bei der diesjährigen Auflage testet die internationale reiterliche Vereinigung (FEI) auf dem Borgberg ein neues Format für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Bisher war der Ablauf so, dass bei Olympia zuerst die Mannschaftswertung vorgenommen wurde. Zudem starteten vier Reiter für eine Nation. Nun haben sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die FEI ein neues Format ausgedacht. „Das wird mit neuen Abläufen versehen. Danach fängt die Einzelwertung an. Das ist neu“, sagt Veranstalter Francois Kasselmann. „Zudem reiten bei Olympia nur noch drei Reiter.“ In Hagen wird dieses Format bei den jungen Reiterinnen und Reitern in der Dressur und im Springen getestet. Als Testgruppe dienen 75 Reiter beim Springen und 62 in der Dressur. Kasselmann sieht bei dieser Änderung allerdings auch eine Gefahr. „Es kann dann sein, dass eine Mannschaft nach der Einzelwertung platzt, wenn sich zum Beispiel ein Reiter verletzt. Aber es gibt Nationen, die händeringend drei Reiter suchen. So haben die Länder zwar keinen Vorteil, aber sie können von dem Pech anderer unter Umständen profitieren.“

Große Auszeichnung

Für die Veranstalter aus dem Osnabrücker Südkreis ist es eine große Auszeichnung, das Testevent durchführen zu können. „Es ist schön, dass sie uns das zutrauen“, sagt Ullrich Kasselmann auf der einen Seite. „Auf der anderen Seite gibt es wenige Veranstalter, die das können. Es gab niemanden, der in der Lage ist, dieses Format mit Dressur und Springen, der also beides machen kann.“ Francois Kasselmann ergänzt: „Sonst hätte die FEI überall Testevents machen müssen. So kann sie es nun gebündelt machen, ihre Erfahrung direkter austauschen und vielleicht Veränderungen vornehmen.“

„Der Jugend Respekt gezollt“

Wenn die Testläufe bei den Future Champions im Springen am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag sowie in der Dressur von Mittwoch bis Freitag über die Bühne gehen, wird auch die FEI-Spitze zugegen sein und sich die Prüfungen ansehen. „Der Jugend wird durch die Oberen der FEI der Respekt gezollt, die sonst auf Jugendturnieren gar nicht erscheinen. Hier nehmen sie nun Notiz von der Qualität der Reiterinnen und Reiter, weil sie vor Ort sind. Es ist eine Aufwertung für den ganzen Jugendsport“, sagt Ullrich Kasselmann, der das Turnier als „das Aachen der Jugend“ bezeichnet. „Die ganze Pferdewelt wird auf dieses Event schauen. Denn sie will wissen, wie es dann in Tokio weiterläuft und wie sich das neue System bewährt.“

Gewaltige Logistik

Sowieso hat sich das Turnier über die Jahre enorm entwickelt. Am Abend wird es im Vergleich zu den Vorjahren länger gehen. Denn seit diesem Jahr gibt es im Springstadion eine neue Flutlichtanlage. „Bei diesen hohen Starterzahlen wäre es sonst gar nicht machbar“, nennt Francois Kasselmann die vielen Prüfungen als Hauptgrund. Insgesamt steckt hinter dem Organisationsaufwand eine gewaltige Logistik. 850 bis 900 Boxen und 400 Lkw sind am Stromnetz. Dazu kommen 3500 Leute vor Ort – ohne die Zuschauer eingerechnet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.