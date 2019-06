Osnabrück. Nach seinem Comeback beim Leichtathletik-Festival im belgischen Oordegem vor knapp zwei Wochen rüstet sich Langsprinter Fabian Dammermann von Leichtathletik-Gemeinschaft Osnabrück für die Deutsche Meisterschaft (U23) im hessischen Wetzlar am 15. und 16. Juni.

„Ich habe dort einen Titel zu verteidigen. Es wäre ein Traum, wenn das klappt. Da werde ich alles für hineinwerfen. Ob das mit meiner kurzen Vorbereitung klappt oder nicht, sei dahingestellt. Ich bin konkurrenzfähig“, sagt der 21-Jährige selbstbewusst. Dammermann hatte sich im vergangenen Jahr eine langwierige wie nervige Schambeinverletzung zugezogen. „So eine Verletzung bekommt man schlecht weg. Man kann nicht viel tun, außer Pause zu machen und sich nicht zu belasten. Der Kopf spielt da auch eine große Rolle. Wenn man als Sprinter nicht rennen kann, nimmt das einen schon mit.“

Kräftiger geworden

Dammermann versuchte, das so gut wie möglich wegzustecken. Er fokussierte sich auf andere Sachen, investierte viel Zeit in Physiotherapie und Stabilitätstraining. Er tastete sich wieder heran, bis er seinem Körper wieder vertraute und ein gutes Gefühl hatte. „Ich habe auch im Kraftbereich etwas gemacht, war zudem ab und zu schwimmen“, sagt der Leichtathlet.

Umfänge gesteigert

Im Februar stieg Dammermann dann wieder komplett ins Training ein und schraubte gemeinsam mit Trainer Anton Siemer die Umfänge langsam wieder hoch. „Es wird von Woche zu Woche besser. Ich habe das Gefühl, dass so langsam der Rhythmus wiederkommt und der Körper bald wieder da ist, wo er mal war“, sagt Dammermann, dem zuletzt ein Weisheitszahn Probleme bereitete. „Wir beobachten das und haben das im Griff. Das sollte hoffentlich keine Probleme mehr machen. Der Zahn kommt dann vermutlich unmittelbar nach der Saison raus“, sagt der Leichtathlet.

Da sein, wenn es drauf ankommt

Trotz der kurzen Vorbereitung war der LGO-Läufer mit seiner Zeit in Oordegem zufrieden. „Es war solide, darauf lässt sich aufbauen. Die Grundgeschwindigkeit habe ich wieder. Es ist aber noch Luft nach oben“, richtet er den Blick schon auf die anstehende U-23-DM. Vor einem Jahr siegte Dammermann in Heilbronn über 400 Meter in 46,71 Sekunden. Diese Bestzeit unterbot er im Juli des vergangenen Jahres bei der Deutschen Meisterschaft und lief die Distanz in 45,94 Sekunden. „Wenn es um Meisterschaften ging, habe ich mich in den vergangenen Jahren eigentlich immer gut angestellt. Gegen mich war es immer schwierig, zu rennen. Ich hoffe, ich kann es jetzt in Wetzlar wieder zeigen“, sagt er.

Über die DM zur EM

Am nächsten Wochenende hat er sich neben der Titelverteidigung ein weiteres Ziel gesetzt: die Qualifikation für die U-23-Europameisterschaft im schwedischen Gaevle. „Das ist das zweite große Ziel. Es ist vielleicht sogar das größte Ziel, sich dafür zu qualifizieren. Es wird dort eine Staffel an den Start gehen. Es gibt auch noch eine Einzelnorm, die ich erfüllen will. Das wäre das Optimum, was im Finale passieren könnte“, gibt sich Dammermann optimistisch.

Norm erreichen

Die Norm für den Einzelstart beträgt 46,50 Sekunden. Um sich einen Platz in der Staffel zu sichern, müsste der Osnabrücker unter den besten vier Läufern einlaufen. Auch für die U-23-EM hat er ein konkretes Ziel vor Augen. „Vor zwei Jahren sind wir mit der Staffel Vierter geworden. Ich habe mir vorgenommen, eine Medaille zu holen“, sagt Dammermann, der darüber hinaus für die offene DM in Berlin qualifiziert ist, die am 3. und 4. August stattfindet.