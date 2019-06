Osnabrück. Die Basketballmannschaft des Osnabrücker Ratsgymnasiums hat ihren Titel als Bundessieger im Frühjahresfinale „Jugend trainiert für Olympia“ erfolgreich verteidigt.

Im Finale setzte sich die Mannschaft von Luisa Schröder und Jörg Bergmann gegen die Elisabethschule Marburg mit 42:34 durch. Nach anfänglichem Rückstand kämpfte sich das Team bereits zur Halbzeit zurück und ging mit 22:21 in die Pause. In der zweiten Halbzeit spielten die Osnabrückerinnen taktisch clever und nutzten ihre Erfahrung aus dem vergangenen Finale, um den Vorsprung gegen die Hessinnen nach und nach auszubauen. Mit dem Erfolg bestätigten die Spielerinnen ihren Überraschungscoup aus dem Vorjahr.

Bereits in der Vorrunde überzeugten die jungen Talente in Berlin mit souveränen Auftritten, ließen anschließend – trotz Verletzungspech und krankheitsbedingten Ausfällen – auch in der Zwischenrunde nichts anbrennen. Im Halbfinale ging es für die Osnabrückerinnen der Jahrgänge 2002 bis 2005 gegen das Team Schloss Hager Hof Bad Honnef, die im vergangenen Jahr noch das Finale erreicht hatte. Die Vertretung aus Nordrhein-Westfalen wurde letztendlich deutlich mit 54:22 geschlagen.

Belohnt wurden die Spielerinnen des Ratsgymnasiums bei der anschließenden Auszeichnung in der berühmten Max-Schmeling-Halle, bei der Urkunden und Medaillen überreicht wurden. Für einige Teilnehmerinnen ging es bereits früher wieder zurück nach Osnabrück, um bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften in Göttingen auflaufen zu können.