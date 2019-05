Berlin Erfolgreicher Auftakt für die Schwimmer des VfL Osnabrück bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin: Daniel Olenberg sicherte bei seinem Debüt bei den nationalen Nachwuchs-Titelkämpfen die Goldmedaille im Jahrgang 2007 über 100 Meter Freistil.

Im Endlauf in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in der deutschen Hauptstadt setzte sich der VfL-Schwimmer in einem famosen Schlussspurt in 1:00,30 Minuten vor dem Vorlauf-Schnellsten Finn-Constantin Kleinherz (1:00,44 Minuten) vom SV Bayreuth und Limaris Dix (1:01,07) vom SV Halle/Saale durch.

Glücklicher Olenberg

Olenberg war glücklich über seinen Sieg und sagte: „Ich habe mir das als Ziel vorgenommen.“ Und als er nach 50 Metern als Vierter gewendet und gesehen hatte, dass er zurücklag, habe er noch einmal alles versucht. Und das mit Erfolg und einer neuen Bestzeit. Schon als Zweitschnellster in den Vorläufen hatte er seine persönliche Bestmarke um fast neun Zehntelsekunden auf 1:01,74 Minuten gesteigert. Im Finale legte der erste nationale Jahrgangsmeister des VfL nach Jannis Vornholt vor zwei Jahren über 50 Meter Rücken noch einmal 1,44 Sekunden zu.

„Plan war eine Medaille“

„Unser Plan war eine Medaille“, sagte Janina Braun. Auch eine Zeit von 1:00 Minuten hatte die Trainerin ihrem Schützling zugetraut. „Gold war nicht abzusehen“, freute sie sich, „dafür muss alles passen.“