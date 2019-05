Melle Marcel Teders ist erst 18 Jahre alt und hat dennoch schon Erfolge im Darts gefeiert. Den vorläufigen Höhepunkt erlebt der junge Mann aus Melle nun aber im westfälischen Halle.

Teders ist der glückliche Gewinner eines Gewinnspiels unserer Zeitung. Verlost wurde ein Platz bei „Best of Darts“ am Mittwoch, 29. Mai ab 19 Uhr im Gerry Weber Event Center. Dort treten mit Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden, dem besten deutschen Spieler Max Hopp, dem Österreicher Mensur Suljovic und dem Niederländer Vincent van der Voort vier Top-Profis auf. Sie spielen gegeneinander, aber eben auch gegen vier Amateure – und Marcel Teders ist einer von ihnen. Begleitet von einer Fangemeinde seines Vereins TSV Westerhausen reist er nach Halle und freut sich sehr, vor Publikum zu spielen. Das Ziel des deutschen U-25-Vizemeisters: etwas Spaß haben und vielleicht sogar gewinnen.

Sechs Stunden Training am Tag

Am Nachmittag geht es für Teders bereits nach Halle. In einer Besprechung erfährt er dann auch, wer von den vier Profis sein Gegner sein wird. Der Wunsch liegt dabei auf der Hand: „Natürlich gegen van Gerwen“, sagt das Talent. Seine Vorbereitung hat Marcel Teders jedenfalls deutlich angepasst. Bis zu sechs Stunden hat er im Vorfeld des Turniers überzeugt. Schließlich soll „Best of Darts“ in Halle nur ein Vorgeschmack sein. Das große Ziel für den jungen Dartsspieler aus Melle ist klar: Irgendwann möchte er gerne einmal bei der Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace mitmischen. Da ist so ein Freundschaftsmatch gegen einen gestandenen Profi sicher keine ganz schlechte Sache...