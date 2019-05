Osnabrück. Nach zwei Niederlagen sind die Osnabrück Tigers in der Football-Oberliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Sie siegten mit 23:21 beim Aufsteiger Oldenburg Outlaws. „Wir haben nicht unbedingt wegen der besseren Teamleistung gewonnen, sondern weil wir individuell besser gespielt haben“, lautete das Fazit von Trainer Tom Hornung.

Die Tigers gingen im ersten Viertel durch Runningback Niels Fiegert in Führung, verloren aber im Anschluss den Faden. „Die Trainer und die Spieler haben einige Fehler gemacht, die Oldenburg effektiv ausgenutzt hat“, beschrieb Hornung die Phase, in der die Tigers einen Touchdown durch Quarterback Philipp Pünder erliefen, auf der anderen Seite aber auch drei Touchdowns kassierten und mit einem 14:21-Rückstand in die Pause gingen.

Sonderlob für Pünder und Zanther

Doch die Tigers steckten nicht auf und drehten die Partie im dritten Viertel mit einem Touchdown-Lauf von Pünder und einem Safety zum 23:21-Endstand. Simon Blöcker verwandelte alle Extrapunktversuche, verschoss aber auch ein Field Goal. Begeistert zeigte sich Hornung von Defensivspieler Michel Zanther: „Er hat ein Wahnsinns-Spiel gemacht.“ Der Cheftrainer lobte darüber hinaus vor allem Quarterback Pünder, der für die verletzten Philip Döhring und Jonas Nieberg einsprang: „Das war eine sehr starke Leistung, er hat gute Entscheidungen getroffen.“

Junior Tigers siegen in Oldenburg

Die Junior Tigers gewannen indes 22:6 in Oldenburg. Das Spiel wurde im zweiten Viertel abgebrochen, weil die Gastgeber zu viele verletzte Spieler zu beklagen hatten.