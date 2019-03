Bad Homburg. Die Zweitliga-Basketballerinnen der Girolive-Panthers haben das vorletzte Saisonspiel vor Beginn der Playoffs gewonnen. Bei den Elangeni Falcons Bad Homburg siegte die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowksi mit 71:50.

Der 30-Jährige war mit der Leistung seiner Spielerinnen insgesamt zufrieden, außer mit der Quoten in der ersten Halbzeit. „Die waren unterirdisch. Beide Mannschaften hatten zu Beginn Probleme mit der Linie der Schiedsrichter. Deshalb fehlte es an Rhythmus und Intensität. Wir waren zu unkonzentriert in den Abschlüssen“, sprach Zurkwoski von einem zerfahrenen Spiel. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten führten die Osnanbrückerinnen zur Pause mit 33:29.

Steigerung nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause zeigten sich die Panthers stark verbessert. Die OSC-Frauen agierten in der Defensive konzentrierter und waren in der Offensive konsequenter. Ein Lob richtete Zurkowski an Rowie Jongeling und Tonia Dölle. „Rowie hat herausragend gespielt. Sie hat in den wichtigen Situationen getroffen und in der Verteidigung gut zugepackt. Auch Toni hat einen sehr guten Job gemacht.“ Die Panthers entschieden in der zweiten Halbzeit das Spiel, in dem Jongeling mit 16 Punkten beste Schützin auf Osnabrücker Seite war.

Hurricanes oder Falcons als Playoff-Gegner?

Auf welche Mannschaft die OSC-Frauen im Playoff-Halbfinale treffen werden, ist weiter offen. Nach dem Panthers-Sieg rutschten die Bad Homburgerinnen vom vierten auf den fünften Tabellenplatz. Denn die Avides Hurricanes aus Rotenburg/Scheeßel gewannen ihr Spiel bei den Bender Baskets Grünberg mit 87:43 und liegen damit zwei Punkte vor Bad Homburg. Weil die Falcons aber den direkten Vergleich gewonnen haben, können sie noch als Vierter in die Playoffs einziehen. Bad Homburg muss aber auf eine Niederlage der Hurricanes gegen Playoff-Teilnehmer Gisa Halle Lions hoffen und gleichzeitig gegen den bereits feststehenden Absteiger ASC Theresianum Mainz siegen. csc