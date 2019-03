Bad Laer Bei der Jahreshauptversammlung des SV Bad Laer mit 86 Mitgliedern im Hotel „Haus Große Kettler“ ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 18 Jahren gab Antonius Reckwerth den Vorsitz ab. Einstimmig wurde Jürgen Mentrup zu seinem Nachfolger gewählt.

„Es war ganz schön“, sagt Reckwerth in der für ihn typischen Bescheidenheit zur Verabschiedung mit tosendem Applaus bei der Jahreshauptversammlung. „Die Amtszeit hat mir viel Spaß und Freude bereitet. Es ist aber auch schön, jetzt mehr Zeit zu haben“, sagt der 60-jährige Polizeibeamte.

Unter seiner Regie stieg die Mitgliederzahl um 300 auf 1500 an. Dazu trugen der Bau des Kunstrasenplatzes, die neue Tribüne und Hüttenerweiterung an der Mühlenstraße und die Modernisierung des Sportplatzes an der Weststraße bei.

Für den Kreissportbund überreichte dessen Vorsitzender Winfried Beckmann Reckwerth die goldene Ehrennadel: „Alle sagen, dass Antonius alle Abteilungen gleich behandelt und für jeden ein offenes Ohr hat. Wenn er etwas anpackt, dann mit Feuer und Flamme bis zum letzten Stein“, sagte Beckmann.

Zum Nachfolger wurde einstimmig Jürgen Mentrup gewählt. Der ehemalige 2. Schatzmeister, seit zwei Jahren im Sponsorenclub der Volleyballabteilung tätig, tritt sein Amt zum 1. September an. Mentrup ist derzeit noch Vizepräsident und Schützenkönig des BSV Bad Laer. „Ich will erst noch meine Schützenkönigszeit vernünftig beenden. Ich begleite die Arbeit des verbliebenen Vorstands aber bereits im Hintergrund mit“, sagt der 57-Jährige, der sich auf die „tolle Aufgabe im breit gefächerten Verein mit großer sozialer Verantwortung“ freut. Die Turnhallenrenovierung sowie die Suche nach einer Räumlichkeit für die Geschäftsstelle sind die kommenden großen Aufgaben.

Für 70-jährige Mitgliedschaft im Verein wurde Heinrich Brune ausgezeichnet. Heinrich Tepe ist dem SV Bad Laer seit 60 Jahren treu. Ludwig Richter, Wolfgang Kreyenbaum und Heiner Jostwerth seit 50 Jahren sowie Jutta Richter seit 40 Jahren.