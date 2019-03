Osnabrück. Osnabrück Das Meinungsbild bei den Klubs ist eingeholt – und das Ergebnis ist recht klar: Vor der geplanten Fusion der Fußballkreise Osnabrück Stadt und Land favorisieren laut einer Mitteilung aus dem Stadtkreis „die weitestgehend überwiegenden Mehrheit“ aller befragten Vereinsvertreter die Etablierung zweier Kreisligen (Nord und Süd) im Herrenfußball.

Ein alternatives Modell mit nur einer Kreisliga anstatt der bisherigen drei (Stadt, Nord, Süd) hatte weniger Fürsprecher.

Angesichts dieses Resultats und der Fortschritte der Fusions-Arbeitsgruppen der Kreisverbände peilen die Verantwortlichen nun den Vollzug der Fusion im Sommer 2020 an, sofern die Delegierten der Vereine bei zwei Kreistagen im Sommer diesen Schritt absegnen. Die Qualifikations- Saison für die neuen Kreisligen und die darunter angegliederten 1. bis 4. Kreisklassen wäre dann die kommende Spielzeit 2019/ 20. Ein Modell des neuen Spielbetriebes mit Staffeleinteilungen plus Qualifikationsmodus für die neuen Ligen soll am Montag, 18. März (19 Uhr, Gasthaus Barlag in Hollage) allen Klubs aus Stadt und Land vorgestellt werden.

Hintergründe zu den Fusionsbestrebungen



Kommentar: Macht die Fusion - und zwei Kreisligen