khk Bremervörde. Die Oberligahandballer des TV Bissendorf-Holte haben einen souveränen 34:20-Erfolg bei Schlusslicht TSV Bremervörde gefeiert. Nach einem Fehlstart brachten deutliche Worte in der Halbzeitpause die Wende.

Bremervörde nutzte zu Beginn die Schwächen in der TVB-Deckung zu einer 3:0-Führung (8. Minute). „Aus meiner Sicht war es eine Einstellungssache. Wir haben technische Fehler begangen und waren im Abwehrverhalten zu langsam“, sagte Bissendorfs Trainer Henning Sohl.

Deutliche Worte gefunden

In der 15. Minute übernahmen die Gäste erstmals die Führung (6:5), lagen beim Seitenwechsel aber nur knapp vorn (14:12). „Ich musste in der Halbzeit recht laut werden und habe deutliche Worte gefunden“, sagte Sohl, der an die Einstellung seiner Spieler appellierte. Die Worte fruchteten offensichtlich, denn plötzlich waren die Bissendorfer um den fünffachen Torschützen Julian Jenner nicht wiederzuerkennen.

Angriffswelle nach der Pause

Binnen fünf Minuten zog der TVB auf 20:12 davon. Von da an rollte die Angriffsmaschine der Bissendorfer, und die Gastgeber hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen. Der TVB war in allen Belangen überlegen. Auch im Abwehrverhalten zeigten die Gäste ein anderes Gesicht als in der ersten Halbzeit.

Für Bremervördes Angreifer gab es gegen die dicht gestaffelte Deckung kaum ein Durchkommen. Obwohl Sohl viel wechselte, war ein Leistungseinbruch nicht zu erkennen. „Aus meiner Sicht war es ein Pflichtsieg“, sagte Sohl, dessen Team vorerst den zweiten Platz festigte.