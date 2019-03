Osnabrück Von Nervosität will Mario Zurkowski vor dem Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga nichts wissen. „Wir können befreit reingehen und freuen uns, gegen ein richtig gutes Team zu spielen“, sagt der Trainer der Girolive-Panthers vor der Partie am Sonntag (16 Uhr, OSC-Halle) gegen die Gisa Lions Halle. Es ist das Duell des Tabellenführers gegen den Zweiten.

Die Ansprüche der Lions sind klar. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga soll es im Jahr danach direkt wieder zurückgehen. #wirkommenwieder lautet entsprechend selbstbewusst das Hashtag in den sozialen Netzwerken, das die Hallenserinnen die Saison über begleitet. Dass die Rückkehr aber kein problemloser Durchmarsch wird, zeigt der bisherige Verlauf. Das mit hohem Aufwand verstärkte Team hat schon drei Niederlagen kassiert.

„Am oberen Limit spielen“

Eine davon gab es im Hinspiel gegen die Panthers – und sie fiel mit 59:74 sogar recht deutlich aus. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich die Osnabrückerinnen eine Niederlage mit 14 Punkten Differenz erlauben können und trotzdem Spitzenreiter bleiben. Daran will Zurkowski zwar gar nicht erst denken, dennoch betont er: „Wir müssen am oberen Limit performen, wenn wir eine Chance haben wollen.“ (Weitertlesen: Bericht vom Sieg im Hinspiel in Halle).

Tief besetzter Lions-Kader

Der Coach der Panthers sieht als eine Stärke der Lions den sehr tief besetzten Kader. „Wenn zwei oder drei Spielerinnen ihre Leistung nicht bringen, können sie immer noch nachlegen“, meint Zurkowski. Ganz klar bestimmend sind dabei die Importspielerinnen. Gleich sechs Akteurinnen haben keinen deutschen Pass und sind die sechs besten Werferinnen im Kader des spanischen Coaches José Araujo. „Mit der Verpflichtung der serbischen Centerin Jelena Budimir haben sie ihre Ambitionen im Winter noch einmal unterstrichen“, sagt Zurkowski.

Team braucht die Zuschauer

Angst haben die Panthers vor dem starken Gegner aber natürlich nicht – vor allem nicht in einem Heimspiel. „Wir brauchen unsere Zuschauer. Darüber hinaus wollen wir an uns arbeiten, unser erstes Ziel haben wir mit der Qualifikation für die Playoffs ja schon erreicht“, sagt der Trainer, der bis auf die langzeitverletzte Milica Milosev alle Spielerinnen zur Verfügung hat. Dazu gehört natürlich auch Brianna Rollerson. Die Centerin dürfte auch gegen Halle wieder ein enorm physisches Duell erwarten. „Sie bekommt oft zu wenig Foulpfiffe“, bemängelt Zurkowski, der von der Intensität und der Atmosphäre einen Vorgeschmack auf die Playoffs erwartet.