Steigt auch gern selbst aufs Rad: Helmut Philipp (RRG Osnabrück). Foto: Michael Gründel

Preussisch Oldendorf Die Verlegung der Mountainbike-Bezirksmeisterschaft in den Motorpark am Wiehen in Preußisch Oldendorf war bereits beschlossene Sache – dass nun an diesem Samstag ab 10 Uhr eine attraktive Doppelveranstaltung daraus wird, freut die Organisatoren der Radrenngemeinschaft Osnabrück umso mehr.