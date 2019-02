Bissendorf. Die Oberliga-Handballer des TV Bissendorf-Holte haben nach der Niederlage bei der SG Achim Baden (20:27) zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Henning Sohl besiegte die SG Barnstorf/Diepholz vor heimischer Kulisse mit 35:32.

Die Begegnung war in der ersten 15 Minuten (9:9) sehr ausgeglichen. Der TVB begann in der Defensive mit einer 5:1-Abwehr, die aber nach Aussage von Sohl nur einigermaßen griff. Es stimmte teilweise die Zuordnung nicht, was die Gäste ausnutzten und trafen. Besser machten es die Bissendorfer im Angriff, wo Christian Rußwinkel die Fäden zog und seine Mitspieler in gute Positionen brachte. Die dankten es ihm wiederum mit Toren.

Vorsprung erarbeitet

Als Bissendorf mit 14:11 in Front lagen, nahm Gästetrainer Dark Rieken eine Auszeit, um seine Taktik zu ändern. Doch die Bissendorfer ließen sich davon nicht beirren, legten nach und führten in der 26. Minute mit 18:14. „Durch unser Angriffsspiel haben wir auch hinten wieder zu mehr Sicherheit gefunden und zu Recht beim Seitenwechsel mit 20:16 geführt“, sagte Sohl.

Mit Wiederbeginn der zweiten Hälfte kam dann die stärkste Phase der Gastgeber. Zwei schnelle Treffer durch Jonas Grass und jeweils einen von Rußwinkel und Dennis Bormann brachte den vorentscheidenden Spielstand von 24:16. Die Barnstorfer hatten in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit dem Bissendorfer Angriffswirbel nichts entgegenzusetzen. Die Folge war der 28:20-Zwischenstand für den TVB in der 40. Minute.

Grass und Jenner mit guter Leistung

Großen Anteil an der klaren Führung hatte Grass, der sowohl im Angriff als auch in der Deckung eine starke Leistung bot. Zudem war Julian Jenner im Angriff beim TVB ein ständiger Unruheherd, der sehr mannschaftsdienlich agierte und immer wieder seine Mitspieler in gute Wurfpositionen brachte.

Im Gefühl des sicheren Vorsprungs schlichen sich einige Fehler beim TVB ein, die die Gäste zur Ergebniskosmetik nutzten. Am Ende war es aber ein ungefährdeter Bissendorfer Erfolg. „Ich muss meinen Spielern zu der Leistung gratulieren. Besonders Jonas Grass und Julian Jenner haben eine starke Leistung geboten. Nach dem doch schwachen Auftritt am vergangenen Wochenende haben wir heute ein anderes Gesicht gezeigt“, lobte Sohl.