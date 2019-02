Wallenhorst. Von 1982 bis 1986 haben sie eine sehr erfolgreiche Fußballzeit bei den Sportfreunden Lechtingen geprägt. Jetzt haben sich die Spieler der damaligen ersten Mannschaft getroffen, um über alte Zeiten zu plaudern.

Wenn die Fußballer der aktuellen Bezirksliga-Mannschaft der Sportfreunde Lechtingen auf die „goldenen Fußballzeiten“ an der Osnabrücker Straße Mitte der 80er-Jahre angesprochen werden, zucken sie nur mit den Schultern. Was sollen sie auch sonst machen? Schließlich waren sie zu der Zeit noch nicht einmal Kandidaten für die Pampers-Liga, geschweige denn in Planung für eine solche. Allenfalls Trainer Tobias Langemeyer und Assistent Maik Dorenkamp könnten schon etwas mitreden, wenn sie zu der Zeit im zarten Kindesalter als Zuschauer am Platz waren.

Singbeils erste Trainerstation

Nun denn, die Jungs aus der Bezirksliga-Truppe hätten jetzt viele Anekdoten erfahren können, wenn sie beim Treffen der damaligen ersten Mannschaft gelauscht hätten. Im Clubheim der Sportfreunde trafen sich die Fußballer, die zwischen dem 1. August 1982 und dem 31. Juli 1986 in Lechtingen spielten – und gemeinsam mit dem damaligen Trainer Horst Singbeil von der 1. Kreisklasse in die Bezirksklasse durchmarschierten. „Lechtingen war 1982 meine erste Trainerstation“, blickt Singbeil zurück. Eine erfolgreiche Station obendrein, „und in den ersten Jahren habe ich immer noch ganz gut als Spielertrainer mitgemischt“.

Die fußballerischen Kabinettstückchen von Singbeil waren beim großen Treffen ebenso Themen wie die früheren Torjäger-Qualitäten von Manfred Riepenhoff und Helmut Mohrmann, die seinerzeit in der Region nur als „Kanoniere“ bezeichnet wurden – und sich deswegen immer wieder mit Abwerbeversuchen von anderen Vereinen beschäftigen mussten.

Bester Stoff also für viele stundenlange Gespräche an einem herrlichen Abend, an dem sogar auch noch Videos von dem einen oder anderen Spiel aus den 80ern zu bewundern waren. al