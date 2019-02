Osnabrück Beim Turnier „Perspektiven für Talente“ in der Osnabrücker Schlosswallhalle spielen die Basketballerinnen der Jahrgänge 2004 und 2005 um einen Platz in der Nationalmannschaft. Für einen Trainer ist es ein reiseintensives Wochenende. Mal wieder.

Christian Greve kennt viele Sporthallen in Deutschland. „Mein ganzes Erwachsenenleben arbeite ich schon als Trainer“, sagt der 43-Jährige. Drei Jahre lang war er erst für den Nachwuchs der Young Rasta Dragons und später auch für die Profis der Artland Dragons verantwortlich.

Rückkehr nach Rotenburg

Im vergangenen Sommer kehrte Greve an seine frühere Wirkungsstätte Rotenburg zurück. Bei den Hurricanes trainiert er die ersten beiden Frauenmannschaften (2. Bundesliga und 2. Regionalliga), für den Verband kümmert er sich aktuell um den weiblichen Nachwuchs des Jahrgangs 2005, leitet das Ressort Jugend im Verband und studiert „nebenbei“ noch Informatik. Am Wochenende pendelt er zwischen den beiden Welten.

Reger Austausch mit Trainerkollegen

Das Spiel des Auswahlteams aus Niedersachsen und Bremen gegen Nordrhein-Westfalen (34:58) verpasste Greve am Freitag. Die Zweitligafrauen der Hurricanes absolvierten ihr Abschlusstraining vor dem Spieltag. An diesem Samstag reist der Trainer morgens nach Osnabrück und tauscht sich mit seinen Trainerkollegen Marcel Baumann (Braunschweig), Svenja Alms (Oldenburg) und Veronika Slazyk (Braunschweig) aus. „Wir können uns das gut aufteilen“, sagt Greve. Alle Trainer in diesem Bereich arbeiten auf Honorarbasis, bekommen also lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung. „Wegen des Geldes macht das keiner. Da gehört schon viel Leidenschaft dazu“, betont Greve.

Auch Aufbauarbeit gehört dazu

Die Leidenschaft aller Trainer, die mit ihren Mannschaften an diesem Wochenende in Osnabrück sind, ist es, Talente zu entdecken und zu fördern. Es gehört aber noch mehr dazu. „Gerade bei dieser Maßnahme sind die Spielerinnen ja noch sehr jung. Für sie ist es oft das erste Highlight außerhalb des Vereins“, sagt Greve. Entsprechend gehört auch Aufbauarbeit dazu, wenn es nicht für die nächste Runde reicht. „Wenn man mal nicht gewählt wird, heißt es ja nicht, dass man keinen Basketball spielen kann“, sagt der erfahrene Coach und nennt als Beispiel Daniel Theis. Der gebürtige Niedersachse schaffte es ganz ohne Einsätze in Landes- oder Nationalauswahlen bis zu den Boston Celtics in die nordamerikanische Profiliga NBA.

Vier Osnabrücker Talente mit Perspektive

Auf der anderen Seite ist eine Laufbahn in den Auswahlteams natürlich nicht von Nachteil. Entsprechend hoffen aus Osnabrücker Sicht am Wochenende Lotta Bleeker, Mona Landwehr, Lilly Rüße (alle BBC Osnabrück) und Louisa Riehemann (Osnabrücker SC) darauf, bleibenden Eindruck bei Bundestrainer Stefan Mienack zu hinterlassen. Insgesamt 24 Spielerinnen werden aus den vier Teams ausgewählt und im April nach Heidelberg eingeladen. Dort treffen sie auf die 24 besten Spielerinnen aus dem Süden Deutschlands. Aus diesem Pool wird schließlich die U-13-Nationalmannschaft gebildet.

Kader mehr als zwölf Spielerinnen

Greve bescheinigt „vier bis sechs Spielerinnen“ seiner Mannschaft gute Chancen, diese nächste Runde zu erreichen. Wer das ist, sagt er aber nicht. Für die Landestrainer spielt das im Übrigen auch keine große Rolle. „Für uns endet die Arbeit ja nicht mit solch einer Maßnahme. Es geht danach weiter, und die Landeskader umfassen ja ohnehin mehr Spielerinnen als die zwölf, die an diesem Wochenende dabei sind“, erklärt der Trainer.

Anzeige Anzeige

Für ihn selbst geht es am Samstagabend noch zurück, da in Rotenburg das Spiel der Hurricances in der 2. Bundesliga gegen die Girolive-Panthers auf dem Programm steht. Am Sonntag ist Greve zu den abschließenden Spielen des Nachwuchses wieder in Osnabrück. Es gehört in der Tat viel Leidenschaft dazu bei der Suche nach den großen Talenten im Basketball.