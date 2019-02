Osnabrück Die Sportregion und im Besonderen der Osnabrücker TB trauern um einen Idealisten und Funktionär mit höchsten Verdiensten: Der frühere Leichtathlet, Handballer und Turner Heinz Meyer ist am 4. Februar im Alter von 92 Jahren verstorben.

Meyer, der 1936 in den OTB eingetreten war und bereits als 16-Jähriger beachtliche Erfolge als Handballer und Leichtathlet feierte, lenkte ab 1962 für 38 Jahre die Leichtathletikabteilung des Vereins. Bereits mit jungen Jahren hatte er sich als Trainer und Funktionär in der Leichtathletik engagiert.

Initiator des ersten internationalen Jugendaustausch in Osnabrück nach dem Zweiten Weltkrieg

Seine spätere Frau Margret lernte Meyer 1950 im Studium in Vechta kennen. Dem Einsatz von Heinz Meyer war es mit zu verdanken, dass es im August 1954 zum ersten internationalen Jugendaustausch in Osnabrück nach dem Zweiten Weltkrieg kam: Mitglieder des schwedischen Clubs „Oliv Gröndal“ Stockholm waren beim Clubkampf angetan von der Osnabrücker Gastfreundschaft. Zwei Jahre später kehrten 30 OTBer begeistert vom Besuch in Stockholm zurück. Rund 150 internationale Jugendtreffen mit Partnern aus elf Nationen folgten. 1967 war der OTB mit Meyer Gastgeber eines südafrikanischen Auswahlteams, 1968 der Olympiamannschaft von Chile und 1972 einer Olympiaabordnung der Elfenbeinküste. Gut ein Jahr nach dem Massaker bei den Olympischen Spielen in München 1972 war eine Delegation aus Israel zu Gast in Osnabrück.

Enge Freundschaft zu Vereinen in England, Frankreich, Schweden und Norwegen

Seither pflegen die OTB-Leichtathleten eine enge Freundschaft zu Clubs unter anderem in England, Frankreich, Schweden und Norwegen. Die meisten Treffen gab es mit der Partnerstadt Angers (34) und englischen Clubs (33). Noch heute profitiert der OTB von den internationalen Kontakten.

1999 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

1999 wurde Meyer vom damaligen Osnabrücker Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und zum OTB-Ehrenmitglied ernannt.

1957 begann das Lehrerpaar Meyer den Auslandsschuldienst in Valparaiso (Chile). Bis 1961 war Heinz Meyer dort Trainer im Deutschen Turnverein, später auch Technischer Direktor.

Mehr als 140 Meisterschaften in seiner Ära in Osnabrück

Über viele Jahre war Meyer Vorsitzender in Gremien auf Bezirks-, Kreis- und Vereinsebene. Zudem leitete er mehr als zwei Jahrzehnte ein Ausbildungsseminar für angehende Sportlehrer. In seiner Zeit als Abteilungsleiter fanden auf der Illoshöhe mehr als 120 Bezirksmeisterschaften, zwei Deutsche Mehrkampfmeisterschaften, eine Deutsche Hochschulmeisterschaft, drei Länderkämpfe, über 20 Landesmeisterschaften und eine Norddeutsche Meisterschaft statt.

2016 wurde Meyer zum Finanzwart der Leichtathletikregion Osnabrück, Grafschaft Bentheim, Emsland gewählt. Bis zuletzt blieb der Idealist der Leichtathletikszene eng verbunden.

Trauerfeier an diesem Freitag

Wenn an diesem Freitag um 11.30 Uhr die Trauerfeier in der Kapelle des Waldfriedhofs Dodeshaus stattfindet, nehmen viele Weggefährten Abschied von Heinz Meyer und gedenken auch seines großen sportlichen Werks.