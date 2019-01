GMHütte Die Tischtennisspieler der Sportfreunde Oesede sind mit einem Remis in die Rückrunde der Regionalliga gestartet. Trotz mehrfacher Führung mussten sich die Oeseder mit einem 8:8 gegen den TSV Bargteheide zufriedengeben.

„Ein Punkt ist besser als kein Punkt“, konnte Oesedes Jannik Hehemann dem 8:8 gegen Bargteheide noch etwas Positives abgewinnen, „und mit dem Unentschieden haben wir uns ja auch noch auf Platz acht verbessert“.

Ohne Kapitän Dunkel, mit Rückkehrer Hehemann

Auch wenn die Begegnung zwischen Oesede und Bargteheide genau wie das Hinspiel mit einem Unentschieden endete, war es zum Auftakt der Rückrunde ein ganz anderes Spiel. Es war die erste Partie nach der schweren Verletzung von Oesedes Mannschaftskapitän Carsten Dunkel (Achillessehnenriss). Es war das erste Spiel für Jannik Hehemann nach seinem Studienaufenthalt in den USA – und die Partie nahm einen ganz anderen Verlauf als das Hinspiel: Statt eines frühen Rückstands führten die Oeseder 6:3 und 7:4, behielten nach mehr als vier Stunden Spielzeit aber nur einen Punkt.

Start in den Doppeln besser als erwartet

Besser als erwartet liefen die Doppel für die Sportfreunde. Oliver Tüpker und Andreas Scholle, erstmals als Spitzendoppel aufgestellt, gewannen überraschend sicher in vier Sätzen. Die neu formierte Paarung Jonah Schlie/Jannik Hehemann harmonierte sehr gut und bezwang, lautstark unterstützt von den knapp 100 Zuschauern, das Spitzendoppel der Gäste mit 11:7 im fünften Satz. Auch Jonathan Habekost und Tobias Jürgens kämpften sich in den fünften Satz, lagen dort aber schnell zurück und verloren.

Schlie souverän, Tüpker im Pech

Im Einzel beherrschte Schlie den gesundheitlich leicht angeschlagenen Florian Keck dank seiner gewohnt sicheren Defensive und den gezielt eingesetzten Vorhandtopspins klar in drei Sätzen. Viel Pech hatte Tüpker, der gegen Ole Markscheffel eine sehr starke Leistung zeigte und das Spiel bis in den fünften Satz ausgeglichen gestaltete, ehe einige Netz- und Kantenbälle den letzten Satz zugunsten der Nummer Eins des Gastes entschieden.

Nach erstem Einzeldurchgang 6:3 in Führung

Im mittleren Paarkreuz merkte man Hehemann seine sechsmonatige Tischtennispause bedingt durch sein Auslandssemester insbesondere im Auf- und Rückschlagspiel bei der Viersatzniederlage gegen Christian Velling deutlich an. Dagegen zeigte Scholle gegen Constantin Velling eine solide Leistung und gewann glatt in vier Sätzen. Anschließend gelang Jürgens ein hauchdünner Fünfsatzsieg über Luca Meder, ehe Jonathan Habekost gegen Chris Albrecht überraschend sicher mit 3:0 punktete und Oesede zur Halbzeit mit 6:3 in Führung brachte.

Schlie verliert überraschend

Der zweite Durchgang begann mit einer kleinen Überraschung. Schlie, der zuletzt zweimal gegen Markscheffel gewonnen hatte und auch jetzt wieder den ersten Satz sicher mit 11:5 für sich entscheiden konnte, musste anschließend die gute Leistung des Spitzenspielers aus Bargteheide anerkennen. Danach stellte Tüpker mit seinem 3:2-Erfolg über Keck den alten Drei-Punkte-Vorsprung wieder her.

Hehemann: Trotz Niederlagen mit Leistung zufrieden

Hehemann vergab gegen Constantin Velling im ersten und im zweiten Satz jeweils eine 11:10-Führung und war im dritten Durchgang chancenlos. „Auch wenn es komisch klingt, ich habe beide Einzel verloren, war aber trotzdem mit meiner Leistung gut zufrieden“, kommentierte der 22-Jährige seine beiden Niederlagen. „Ich habe zwar in Amerika fünf- oder sechsmal trainiert und in der letzten Woche auch zweimal, aber es fehlt einfach die Wettkampfpraxis.“

Habekost bestätigt gute Form mit zweitem Einzelsieg

Nachdem Scholle und Jürgens in ihrem zweiten Einzel jeweils chancenlos waren, stand es 7:7-Unentschieden. Einmal mehr bewies Habekost seine derzeit gute Form, zeigte Nervenstärke und bezwang Meder sicher in drei Sätzen. Dagegen verloren Tüpker und Scholle das Schlussdoppel gegen das Spitzendoppel der Gäste glatt mit 0:3.