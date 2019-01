Lotte. Den Sportfreunden Lotte ist einen Tag vor dem Auftakt der Restrunde mit dem Heimspiel am Freitag ab 19 Uhr gegen 1860 München ein Transfercoup und eine weitere Verpflichtung gelungen. Justin Eilers hat mittlerweile bestätigt, vom griechischen Erstligisten Erstligisten Apollon Smyrnis zum Tabellendreizehnten der 3. Fußball-Liga zu wechseln. Mit Felix Drinkuth kommt ein weiterer Angreifer zu den Sportfreunden.

Der gebürtige Braunschweiger Justin Eilers kam in der Vergangenheit vornehmlich als Rechtsaußen, aber auch schon als Mittelstürmer und Linksaußen zum Einsatz. Der 30 Jahre alte und 1,84 Meter große Offensivspieler stand in der Hinrunde beim griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis unter Vertrag, wo er am ersten Spieltag einen Teileinsatz hatte, danach aber nicht mehr glücklich wurde.

Zuvor spielte Eilers unter anderem für die U23 von Werder Bremen (16 Drittligaeinsätze, 5 Tore) und Dynamo Dresden, wo er in 74 Drittligaeinsätzen auf 42 Toren und zehn Vorlagen kam.

Derweil hat Zweitligist SC Paderborn Felix Drinkuth verpflichtet – und leiht ihn umgehend bis Saisonende an die Sportfreunde Lotte aus. Drinkuth ist als Rechtsaußen, Linksaußen und offensives Mittelfeld einsetzbar, 24 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Zur U17 wechselte Drinkuth von Eintracht Nordersteht zum FC St. Pauli, für dessen zweite Mannschaft er zu 32 Regionalligaspielen (2 Tore) kam. Nach zwei Jahren bei Eintracht Braunschweig II (2014 bis 2016, 62 Spiele in der Regionalliga Nord mit 14 Toren und 10 Assists) kehrte Drinkuth zu Eintracht Norderstedt zurück. Für den aktuellen Tabellenelften erzielte er in 83 Regionalligaspielen 33 Tore und bereitete 17 weitere vor. 14 Treffer und sieben Assists gelangen Drinkuth, derzeit auf Rang drei der Torjägerliste der Regionalliga Nord, in den bisherigen 22 Pflichtspielen dieser Saison.

Auch die bevorstehende Verpflichtung von Stürmer Toni Jovic und Linksverteidiger Sascha Härtel ist bislang noch nicht von den Sportfreunden bestätigt. Zumindest mit einem dritten Torwart wollen sich die Sportfreunde bis Ende Januar zudem noch verstärken.