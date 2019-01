Osnabrück Mit zwei Gold- und Silber- sowie drei Bronze-Medaillen stellte der Osnabrücker TB den erfolgreichsten Verein dieser Region bei den Landesmeisterschaften der Leichtathleten im Bundesleistungszentrum Hannover.

Gold holten die U-18-Athleten Tom Spierenburg mit 13,22 Meter im Dreisprung und Jordan Gordon, der über 400 Meter nach 51,25 Sekunden mehr als zwei Sekunden Vorsprung auf den Zweiten hatte. Die 4×200-Meter-Jugendstaffel des OTB mit Gordon, Spierenburg, Jonas Michalowski und Jafia Lehmann holte in 1:34,53 Minuten Silber und qualifizierte sich für die deutsche Jugendmeisterschaft am 23./24. Februar in Sindelfingen. Seine dritte Medaille holte Spierenburg im Weitsprung. Dort kam er mit 6,14 Metern auf Rang zwei. Ebenfalls das dritte Mal auf dem Treppchen stand Gordon als Dritter über 200 Meter in 22,94 Sekunden. Zweifach Bronze bei den Männern holte indes Dominik Köpke: Über 60 Meter Hürden kam er nach 8,56 Sekunden sowie über 200 Meter nach 22,82 Sekunden ins Ziel. Gold gab es zudem für Dreispringerin Kira Wittmann (Quitt Ankum) mit 12,46 Metern bei 16 Zentimetern Vorsprung auf den zweiten Rang.

Die LG Osnabrück hatte nach dem Ausfall von Fabian Dammermann, Finn Stuckenberg und Felix Hasselmann die Erwartungen heruntergeschraubt. Dann stürzte auch noch Linus Vennemann ein weiterer Medaillenkandidat am Tag vor der Abfahrt bei Glatteis mit dem Fahrrad und musste über 3000 Meter nach einem Drittel der Strecke aufgeben. So gab es diesmal „nur“ vier Medaillen: Nils Huhtakangas gewann über 1500 Meter der Männer in 4:09,07 Minuten ebenso Silber wie die 4×200-Meter-Staffel der Frauen mit Marie Zepter, Jana Rohling, Katharina Schwanke und Johanna Westermann in 1:50,41 Minuten. Bronze erbeuteten André Rohling über 400 Meter der Männer in 51,45 Sekunden und Zugang Erik Siemer über 1500 Meter der Männer in 4:11,53 Minuten. Über 800 Meter der Männer wurde Siemer Siebter. Seine Zeit von 1:58,50 Minuten bedeute das Ticket zur deutschen Jugendmeisterschaft.

Über Silber freute sich auch der SC Melle: Fabian Breeck überraschte bei der U18 mit seiner Steigerung auf 1,90 Metern. Mathis Seelhöfer überzeugte derweil über 800 Meter als Sechster der Männerkonkurrenz in 1:58,40 Minuten – er unterbot die Norm für die Jugend-DM. Sein älterer Bruder Jannik Seelhöfer musste auf die Landesmeisterschaft verzichten. Nach dem DLV-Trainingslager in Portugal klagte der Bundeskader-Athlet über Knochenhautbeschwerden am Schienbein.