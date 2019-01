Grünberg. Die Girolive-Panthers haben ihre Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen verteidigt. Das Team von Trainer Mario Zurkwoski gewann auswärts mit 64:48 gegen die Bender Baskets Grünberg. Die Stimmung war nach dem Spiel allerdings getrübt, Panthers-Spielerin Milica Milosev verletzte sich schwer.

Die 25-jährige Montenegrinerin zog sich bei einem Kampf um einen Rebound eine Knieverletzung zu. Wie schwer sich die Panthers-Spielerin verletzte, steht noch nicht fest. Eine für den Montag angesetzte MRT-Untersuchung soll Klarheit verschaffen. „Das ist ein schwerwiegender Ausfall. Sie ist eine Schlüsselspielerin“, sagte Zurkowski über Milosev, die in dieser Saison gemeinsam mit Brianna Rollerson mit durchschnittlich 13,6 Punkten pro Spiel die treffsicherste Spielerin bei den Osnabrückerinnen ist.

Olson an alter Wirkungsstätte

In Grünberg erzielte auf Seiten der OSC-Frauen Sarah Olson die meisten Punkte – und das an ihrer alten Wirkungsstätte. Olson trug in der Saison 2016/17 das Trikot der Bender Baskets und war in der Spielzeit die Topscorerin der Nordstaffel. „Sie hat sich sehr auf das Spiel gefreut, weil sie dort noch viele Leute kennt. Sie hat ein gutes Spiel gemacht“, lobte Zurkowski, der allerdings keinen Start seines Teams in die Partie sah. „Wir sind nicht in den Rhythmus gekommen, und Grünberg hat defensiv gut gearbeitet.

Nach frühem Rückstand gestalteten die Panthers das erste Viertel ausgeglichen (14:14). Danach übernahmen die Osnabrückerinnen die Führung. „Wir haben besser verteidigt und uns über die Defensive die Punkte in der Offensive erarbeitet“, meinte der 30-jährige Trainer. Bis zur Halbzeit zogen die Panthers bis auf zehn Punkte davon (33:23).

Einsatzzeit für Trio

Nach der Pause machten die OSC-Frauen dort weiter, wo sie im zweiten Viertel aufgehört hatten – zu punkten. Bis zum Ende des dritten Viertels baute der Tabellenführer seine Führung auf 20 Punkte aus (52:32). „In der zweiten Halbzeit lief der Ball bei uns besser. Und in der Defense haben wir aggressiver verteidigt“, meinte Zurkowksi.

Im Schlussviertel gab der Osnabrücker Coach Esther Borchers, Julia Dzeko und Tessa Strompen die Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln. „Am Ende war es ein ungefährdeter Sieg“, lautete Zurkowskis Fazit nach dem zwölften Erfolg im 13. Saisonspiel.