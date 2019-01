Lotte. Noch sechs Tage kann sich Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte auf den Auftakt nach der Winterpause mit dem Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen 1860 München vorbereiten. Wie dann der Lotter 18er-Kader aussieht, ist derzeit nicht absehbar. Zuletzt trainierten die Sportfreunde mit nur 15 Feldspielern.

Von den 20 Spielern im Kader, mit denen Lotte noch plant, stehen Lars Dietz und Danny Breitfelder längerfristig nicht zur Verfügung. Auch Tino Schmidt (Knieverletzung) dürfte gegen München nicht dabei sein. Inwieweit die zuletzt angeschlagen im Training fehlenden Jules Reimerink und Jaroslaw Lindner am Freitag einsatzfähig sind, muss sich zeigen. „Ich hoffe, dass sie am Montag ins Training zurückkehren“, sagt Trainer Nils Drube: „Die Spieler, die die Vorbereitung absolviert haben, haben physisch deutlich zugelegt. Die Jungs sind bereit.“

Mit Linksverteidiger Nico Neidhart (FC Emmen), Innenverteidiger Toni Stelzer (Dynamo Berlin) und Torwart Yannick Zummack (Teutonia Ottensen) haben in der bisherigen Winterpause drei Spieler die Sportfreunde verlassen. Die aussortierten Kevin Pytlik, Marcus Piossek, Noah Plume, Junior Ebot-Etchi, Joshua Putze und Dennis Rosin trainieren nicht mit der Mannschaft und können den Verein ebenfalls verlassen.

Linksverteidiger Sascha Härtel (Erzgebirge Aue, in zwei SFL-Testspielen dabei), Stürmer Toni Jovic (Zrinjski Mostar, in allen drei Tests in der Startelf) und ein Torwart dürften in den kommenden Tagen bei den Sportfreunden unterschreiben. Auch in der Innenverteidigung und im Mittelfeld würde Lotte ein Zugang gut zu Gesichte stehen. Dazu will sich Manfred Wilke nicht äußern. „Wir sind in Klausur“, sagt der Sportliche Leiter: „Ich rechne damit, dass wir Mittwoch Spruchreifes haben.“