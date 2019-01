Bad Laer Einen schlechteren Start in die Rückrunde hätte der Volleyball-Zweitligist SV Bad Laer kaum erwischen können. Das Team von Zoran Nikolic verlor gegen das Volleyball-Team Hamburg in 0:3-Sätzen (14:25, 22:25, 17:25).

„Wir haben den ersten und dritten Satz komplett verschlafen“, sagte Trainer Nikolic. Seine Mannschaft habe gegen die taktisch gut aufgestellten Hamburgerinnen zu viele einfache Fehler produziert und sei in allen Belangen unterlegen gewesen.

Mit Alina Hellmich, Sara Szmuk und Franziska Bentrup musste der SV Bad Laer auf gleich drei Leistungsträgerinnen verzichten. „Wir haben erst in der vergangenen Woche erfahren, in welcher Konstellation wir antreten“, sagte Spielmacherin Michelle Bollien, „man hat heute einfach gemerkt, dass uns Stammspielerinnen fehlen.“ Für die Neuen um Franziska Detmer, Lara Nierwettberg und Franziska Stricker, die derzeit ihre ersten Partien mit größerer Spielzeit bestreiten, ist die Situation schwierig: Sie müssen sich in der neuen Formation eingewöhnen und Selbstbewusstsein tanken. Bei einer so eindeutigen Niederlage ist aber grade das schwierig. „Zwischendurch hatte ich den Eindruck, dass jeder Ball zu uns zurückkam“, sagte Rückkehrerin Detmer.

Vor allem im ersten Satz war der SV Bad Laer chancenlos und lag zwischenzeitlich mit 10:21 hinten. Packend ging es im zweiten Satz zu. Nach einem 14:20-Rückstand kämpften sich die Spielerinnen engagiert zurück. Mit drei Punkten hintereinander glich Laura Seete zum 22:22 aus. Die Hamburgerinnen, die auf Platz acht in der Liga stehen, agierten nun aber konzentrierter und entschieden den Satz für sich. Der dritte Durchgang ging für die Gastgeber gut los. Johanna Müller, die zur besten Bad Laerin ernannt wurde, brachte ihr Team mit drei Punkten hintereineinander in Führung. Bei wechselnden Führungen waren beide Teams nun auf Augenhöhe – bis zum Stand 15:15. Dann mussten die Bad Laerinnen die Gäste ziehen lassen.

„Wir müssen solche Spiele abhaken und nach vorne schauen“, so Detmer. Trainer Nikolic ist gedanklich schon beim nächsten Training. „Es liegt ein hartes Stück Arbeit vor uns“, sagte er.