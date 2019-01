Osnabrück. Die Zweitliga-Basketballerinnen der Girolive-Panthers reisen nach dem gelungenen Jahresauftakt gegen BBZ Opladen (101:81) nun am Sonntag, 20. Januar, zum aktuell Tabellenvierten Bender Baskets Grünberg. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr in der Sporthalle der Theo-Koch-Schule.

Nach dem deutlichen Sieg am vergangenen Wochenende kündigte Panthers-Coach Mario Zurkowski bereits an, dass das Spiel gegen Grünberg eine größere Aufgabe für den Tabellenführer wird. „Sie werden deutlich schwieriger zu spielen sein als Opladen“, sagt der 30-Jährige, der das Hinspiel Ende Oktober mit seinem Team mit 91:57 gewann. In dem Duell ragte Grünbergs Amy Lorriane Patton mit 30 Punkten heraus. „Sie ist eine überragende und individuell starke Spielerin“, sagt Zurkowski, der Grünberg darüber hinaus zu Hause stärker sieht als in der Fremde. „Das ist defintiv so. Sie sind zu Hause sehr stark und wissen, wo die Körbe hängen.“

Defensiv stabiler werden

Das wissen die Osnabrücker Basketballerinnen allerdings auch. Der 101:81-Sieg war der zweite dreistellige Erfolg der OSC-Frauen in der aktuellen Spielzeit. Über das Ergebnis freute sich auch Zurkowski: „Mit der Offensive bin ich schon sehr zufrieden. Aber wir den Fokus auch wieder mehr auf die Defensive legen“, sagte der Panthers-Trainer nach den 81 Punkten, die seine Mannschaft gegen Opladen kassierte. „Den einen oder anderen Punkt hätten wir mit Sicherheit verhindern können.“

Die Marschroute ist klar: Vorne weiter treffen, hinter stabiler werden. Wieder dabei mithelfen könnte Rowie Jongeling. Die Niederländerin war gegen Opladen wegen einer Adduktorenverletzung zum Zusehen gezwungen. Nach Grünberg wird sie mitfahren. „Mal schauen, ob sie fähig ist zu spielen. Vielleicht bekommt sie ein paar Minuten“, sagt Zurkwoski.

Knopp beißt auf die Zähne

Ebenfalls am Sonntag dabei sind wird Panthers-Kapitänin Melina Knopp. Im Spiel gegen Opladen verletzte sich die 24-Jährige nach einem Luftduell am Rücken und konnte nicht bis zum Ende der Partie mitwirken. „Sie hatte eine schmerzhafte Prellung. Unsere Physioabteilung hat aber gut gearbeitet. Ich denke, dass Melli spielen wird. Sie ist tough“, sagt Zurkowski über Knopp.

Hingegen wird Youngster Tessa Strompen möglicherweise nicht mit nach Grünberg reisen und in der WNBL-Mannschaft zum Einsatz kommen.