Osnabrück Mit seinem Spiel zufrieden, mit dem Ergebnis bei den Sea Egyptian Classics im Sokhna Golf Club am Roten Meer allerdings gar nicht: Sein Premieren-Turnier auf der Pro Golf Tour beendete Lukas Gras (Osnabrücker GC) mit 151 Schlägen (7 über Par) auf Platz 67.

Am zweiten Tag machte Gras und weiteren Teilnehmern – aber nicht allen – ein starker Sandsturm zu schaffen. „Das war nicht glücklich. Ansonsten konnte ich mich über mein eigenes Spiel aber nicht beklagen. Darauf kann ich aufbauen“, sagt der 21-Jährige, der dreizehntbester Deutsche in Ägypten wurde. Das Auftaktturnier wurde nach der Sandsturm-Unterbrechung von drei auf zwei Runden verkürzt. Mit dem höherklassig erfahrenen Hinrich Arkenau (7 Schläge unter Par) gewann ein Golfer aus dem südoldenburgischen Lohne, der für den Bremer Club zur Vahr spielt.

Lesen Sie auch: Osnabrücker Gras auf Fährte von Golfstar Kaymer >>

Am Montag steigt in Ain Sokhna das zweite Turnier der Tour. „Dann kann und will ich mich steigern. Mein Ziel ist, alle drei Runden unter Par abzuschließen. Wenn ich noch etwas präziser agiere, ist ein vorderer Platz möglich“, sagt Gras.