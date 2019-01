Osnabrück Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich in den vergangenen Jahren eine besondere Rennserie beim Internationalen ADAC Bergrennen des MSC Osnabrück etabliert. Der E-Mobil Berg-Cup ist eine eigene kleine Erfolgsgeschichte – die in Zukunft nicht nur fortgesetzt, sondern auch ausgebaut werden soll.

„Wir haben jetzt schon wieder eine sehr große Resonanz auf die Startplätze 2019. Die Nachfrage, auf unterster Ebene Motorsport zu betreiben, ist gigantisch“, freut sich Organisationsleiter Bernd Stegmann. Der MSC hatte vor einigen Jahren die Idee für die Rennklasse in Fahrzeugen mit Elektroantrieb. Von Teilen der Szene kritisch beäugt, ist der E-Mobil-Berg-Cup mittlerweile fester Bestandteil der Veranstaltung am Uphöfener Berg in Hilter-Borgloh. (Weiterlesen: Bericht von 2018: Das schnellste Bergrennen aller Zeiten).

Für Fahrer und Zuschauer interessanter machen

Bei der siebten Auflage jetzt im Rahmen des 52. Bergrennens (3. und 4. August) soll weiter am Konzept gefeilt werden. „Mit unserem Partner Stadtwerke Osnabrück wollen wir Dinge entwickeln, um den Cup für Fahrer und Zuschauer noch interessanter zu machen“, erklärt Stegmann. So soll die Zeitmessung modifiziert werden, um die starke Beschleunigung der E-Fahrzeuge zum Ausdruck zu bringen.

600PS starker Porsche

Ein Problem in dem Bereich ist nach wie vor, dass es kein nationales Reglement gibt und die Professionalisierung noch nicht sehr weit vorangeschritten ist. Als Ansatz hierfür sollen beim Bergrennen auch weiterhin verschiedene Fahrzeugtypen gezeigt werden. „Wir wollen den E-Mobil-Berg-Cup in der gehobenen Breite spannender machen“, sagt Stegmann. Dazu gehört dann unter anderem, dass interessante Modelle wie der in diesem Jahr erscheinende 600PS starke Porsche Taycan am Uphöfener Berg zu sehen sein sollen. „Wir wollen auch über die Geschwindigkeit die E-Mobilität erlebbar machen.“

Starke wieder Deutscher Meister

Insgesamt möchte der MSC seine Vorreiterrolle behalten: „Es tut sich was in der Szene, aber wir dürfen trotz unseres guten Standings nicht stehen bleiben“, betont Stegmann. So kamen auch die drei Erstplatzierten des zum dritten Mal ausgetragenen Deutschen E-Berg-Cups aus der Region. Seinen Titel verteidigte der Osnabrücker Michael Starke vor Peter Schaar und Marius Hassheider. In diesem Jahr soll der deutschlandweite Cup fünf Wertungsläufe umfassen.

Aber auch darüber hinaus gibt es positive Neuigkeiten rund um das Bergrennen. So erwarten die Organisatoren 2019 ein besonders starkes Starterfeld. „Der Termin liegt sehr günstig. An diesem Wochenende finden keine anderen großen Rennen statt“, betont Stegmann. Der Vorverkauf für das Rennwochenende läuft jetzt an. VIP-Tickets wird es dabei wie gewohnt über www.msc-osnabrueck.com geben. Der Verkauf aller weiteren Eintrittskarten wird ab sofort erstmals über das Portal deinticket.de abgewickelt. schl