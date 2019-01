Osnabrück. Bereits beendet ist die Hallensaison für die beiden Nationalkader-Athleten der LG Osnabrück: Die 400-Meter Läufer Fabian Dammermann (21) und Finn Stuckenberg (18) sind nach ihren Verletzungen im Aufbautraining und hoffen, passend zur Vorbereitung der Sommersaison wieder voll belastbar zu sein.

„Nachdem ich mit meiner Schambeinverletzung aus der Sommersaison herausgegangen bin, habe ich zahlreiche Ärzte konsultiert. Mit unserem Sportarzt Stefan Schilling sind wir übereingekommen, dass ich meinem Körper weiter Zeit geben muss, die Entzündung auszukurieren“, sagt EM-Teilnehmer Dammermann: „Wenn ich jetzt überbelaste, ist die wichtige Sommersaison gefährdet und zudem das Risiko zu groß, dass sich die Verletzung wiederholt und ich zu Beginn der Olympiasaison 2020 ähnliche Probleme habe wie derzeit.“

Immerhin ist der 21-Jährige mittlerweile bei moderater Belastung schmerzfrei – „aber noch nicht im Sprint. Ich hoffe, im März wieder soweit zu sein, geregelt voll trainieren zu können – das ist bei dieser Verletzung aber nicht prognostizierbar.“

Klar ist: Die Bronzemedaille bei der vergangenen Hallen-DM kann Dammermann Mitte Februar in Leipzig nicht verteidigen. „Nur, wenn alles optimal läuft, könnte eine Chance bestehen, dass ich bei den World Relays im Mai in Yokohama dabei sein kann.“ Dann will sich die deutsche Langsprint-Staffel für die WM im Herbst in Doha (Katar) und Olympia 2020 in Tokio (Japan) qualifizieren. Das Hauptziel des Osnabrückers für diese Saison bleibt die U-23-EM in Juli in Gävle (Schweden).

Ebenso wie Dammermann bei den Männern sagte auch Stuckenberg Lehrgänge des deutschen U-20-Kaders ab. Der Dammer leidet nach einem Sturz unter einem konservativ behandelten Anriss des linken Innenmenikus. „Ich kann wieder locker laufen. Erhöhe ich das Tempo, verspüre ich noch Beschwerden“, so der 18-Jährige, der nach seinen Abiturprüfungen das Training zu steigern hofft, um das Ticket für die EM im Juli in Borås (Schweden) lösen zu können.