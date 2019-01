Bissendorf. Seit 1982 richtet SF Schledehausen jährlich sein traditionsreiches Hallenfußballturnier für Männerteams aus. Zum nunmehr zwölften Mal findet am Samstag zudem das U-12-Turnier um den VGH-Cup statt, mittlerweile eines der renommiertesten dieser Altersklasse in Deutschland.

Dass in der Ära des ehemaligen Vorsitzenden Horst Denke initiierte und anfangs am Bissendorfer Schulzentrum ausgetragene Männerturnier (diesmal am Sonntag ab 12.30 Uhr) war nur einmal ausgefallen – 2008 wegen eines Wasserschadens in der Waldsporthalle Schledehausen. In 2008, vor dem eigentlichen Herrentermin, hatte das U-12-Turnier seinen Anfang genommen. Dieses war von Jahr zu Jahr prominenter besetzt.

In diesem Jahr nehmen Talente von sieben Erstligisten (Bayern München, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hertha BSC Berlin, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach und erstmals der PSV Eindhoven aus den Niederlanden) sowie zwei Zweitligisten (Hamburger SV, FC St. Pauli) teil. Hannover 96 ist übrigens von Beginn an dabei und setzte nie aus. Werder Bremen und der VfL Osnabrück fehlten nur einmal. Das Starterfeld komplettieren der Gastgeber, der VfL Osnabrück und der Sieger des Qualifikationsturniers mit zehn Teams dieser Region am Freitag ab 16.30 Uhr.

„Wir sagen in jedem Jahr bekannten Vereinen ab, weil nicht mehr als zwölf Teams starten können“, sagt Hauptorganisator Wieland Arndt. Bei den prominenten Teams gibt es nur eine Veränderung: Anstelle von Twente Enschede darf Eindhoven starten, das mit Ajax Amsterdam die wohl beste Jugendarbeit im Nachbarland betreibt. „In den Niederlanden gibt es solch ein Turnier nicht. Eindhoven wollte schon im letzten Jahr teilnehmen, als der Verein hörte, dass Twente startet. Aber da war unser Feld schon voll“, so Arndt: „Unser Traum wäre, auch einen großen italienischen oder spanischen Verein dabei zu haben. Aber das ist finanziell leider nicht darstellbar.“

Nachdem es im Vorjahr mit Bayern München erstmals einen erfolgreichen Titelverteidiger gab, streben die Bajuwaren nun den „Hattrick “ an. Insbesondere Hertha BSC Berlin traut Arndt zu, dies zu verhindern.

Außer den norddeutschen Teilnehmern kommen alle Teams bereits am Freitag an. Erstmals übernachten sie nicht im Schullandheim Haus Ossenbrock, sondern bei Gasteltern. „Unser Jugendwart Lars Brockmann vollbringt eine logitische Meisterleistung“, lobt Arndt. Die Sportfreunde holen zudem Bayern München vom Flughafen und weitere Teilnehmer vom Osnabrücker Hauptbahnhof ab, „Während des Turniers sind rund 60 Ehrenamtliche von uns im Einsatz“, sagt Arndt und denkt beispielsweise an Hallensprecher Carsten Goldschmidt, der unter anderem dafür sorgt, dass die Torjingles eingesetzt werden, den die Profiteams der Starter in ihrem Stadion abspielen.

Mittags bekommen alle Mannschaften frisch zubereitetes Hühnerfrikassee mit Reis.“ Auffällig ist, wie diszipliniert es bei den Mahzeiten zugeht. Zu Essen geholt wird erst, wenn der Trainer den Startschuss gibt. Auffällig ist auch, wie sauber die höherklassigen Teams nach dem Turnier die Kabinen verlassen – da können sich einige regionale Teams eine Scheibe von abschneiden“, sagt Arndt lachend.

Nicht fehlen darf natürlich der goldene Konfettiregen bei der Siegerehrung. „Es ist zwar eine Riesensauerei für die, die saubermachen. Aber es gehört mittlerweile einfach dazu“, sagt Arndt.