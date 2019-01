Geht schon in die 19. Auflage: Die Players Party für Amateurfußballer. Foto: Schäfer Events & Medien

Osnabrück Die Wahl ist gelaufen, die Jury hat getagt – nun folgt die Kür der Sieger: An diesem Freitagabend steigt im Alando Palais zum 19. Mal die Players Party für Amateurfußballer. In zehn Kategorien werden die Besten der Szene des Jahres 2018 geehrt, bevor alle bei sportlicher Dekoration zu anregender Musik in eine möglicherweise lange Nacht starten.