Osnabrück/Melle. Der Ex-Torhüter des SV Melle Türkspor, der in der 1. Fußball-Kreisklasse im Oktober einen Schiedsrichter tätlich angegriffen hat, ist vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) lebenslang vom organisierten Fußball ausgeschlossen worden.

Bernd Kettmann als Vorsitzender des Fußballkreises Osnabrück-Land bestätigte, dass der von seinem Kreis an das NFV-Präsidium gestellte Antrag auf lebenslange Sperre gebilligt worden sei und auch in anderen DFB-Landesverbänden wie Westfalen umgesetzt werden soll. Der inzwischen aus dem Verein ausgeschlossene Ex-Torwart hatte in der Partie gegen SuS Buer nach einer Debatte über die Entfernung des Elfmeterpunktes zur Torlinie den Referee massiv tätlich attackiert. Die Partie war abgebrochen und ist inzwischen für Buer gewertet worden. Der Schiedsrichter ist aufgrund der Folgen des Vorfalls bis heute krankgeschrieben. Die strafrechtliche Aufarbeitung des Vorfalls steht aus.

