Bissendorf. Routiniert hat der SV Wissingen das dreitägige Tischtennisturnier um den Goldenen Schläger von Schledehausen über die Bühne gebracht. Es gab interessante Geschichten und strahlende Sieger, angefangen vom spannenden Finale um den Titel, den sich erneut der TuS Hilter sicherte.

Bis spät in den Sonntagnachmittag hatte der TTV Mettingen bei der Vereinswertung um den Goldenen Schläger vor dem SuS Buer in Führung gelegen. Der Pokal ging dann aber doch an Hilter. Denn der TuS sammelte mit 86 Punkten sechs Zähler mehr als Mettingen. „Die Hilteraner waren am Schlusstag stark vertreten, wenn auch nicht so stark wie im vergangenen Jahr. Bis zum Halbfinale der letzten Klasse war alles offen“, sagte Turnierleiter Hansi Schmidt, der die drei Tage mit Frau Anja und Sabine Kameier organisiert hatte.

Zuvor hatten sich an drei Tagen in 31 Stunden 467 Teilnehmer in je 13 Einzel- und Doppelturnieren 1107 spannende Spiele an 28 Tischen geliefert. Die Zahlen untermauern den Mammut-Charakter der Veranstaltung. Dennoch kamen von Aktivenseite kaum kritische Worte, das Schiedsgericht mit Oliver Rosemann und Jannis Kameier hatte mit Hilfe der Turnier-Software eine perfekte Arbeit abgeliefert.

Das späte Ende der Männer-B-Konkurrenz am Freitag um 3 Uhr hat Tradition. Sieger wurde Marcel Szigan aus Bochum durch ein 3:1 im Finale gegen Andre Tegeder (Mettingen). Eingereiht in das 69er-Feld war die Wissinger Oberligaspielerin Saskia Kameier. Weil nur drei Frauen in der Frauen A gemeldet hatten, nahm das Trio am B-Turnier der Männer teil – eine Premiere in Schledehausen. „Ich spiele gerne bei den Männern mit und will versuchen, den ein oder anderen so gut es geht zu ärgern“, meinte Kameier, die nach einem Sieg und zwei Niederlagen das Turnier nach der Vorrunde beendete.

Bei den Männern A gewann am Samstag mit Fynn Pörtner (SF Oesede II) ein Lokalmatador. Zudem sicherte sich der Verbandsligaspieler zusammen mit Jannis Lippold (TSG Dissen) die Doppelkonkurrenz. „Das war mein erster Turniersieg seit 2014, deshalb bin ich sehr glücklich“, sagte Pörtner. „Ich war zwar jeweils an eins gesetzt. Dennoch muss man das erst mal bestätigen.“ Lippold pflichtete ihm bei. „Die Konkurrenz war nicht so groß, trotzdem freuen wir uns natürlich.“

Einen Überraschungserfolg landeten im Doppelturnier der Männer E die beiden Rollstuhlsportler Tobias Rupprecht (Hilter) und Karl-Heinz Korbanek (Bielefeld), die lediglich zwei Sätze in fünf Partien abgaben. Rupprecht strahlte. „Das wir so klar durchgehen, war nicht unbedingt zu erwarten. Viele tun sich gegen uns Rollis aber schwer. Außerdem haben wir nah am Tisch unsere Vorteile.“

Beim Einzelturnier der männlichen Jugend war das komplette Team des TSV Riemsloh mit dabei. Für Thorben Rabbe und Sebastian Hülskötter kam das Aus jeweils im Halbfinale. Bei der weiblichen Jugend zeigte sich Lina Hasenpatt (TSG Dissen) über den Doppel-Sieg mit ihrer Vereinskameradin Julia Tichomirov erfreut. Im Einzelfinale unterlag sie Lisa-Marie Wonsak (FC Schalke 04) mit 0:3.„Im Endspiel war ich zu ungeduldig. Dennoch war das eine richtig gute Vorbereitung für die Landesmeisterschaften Ende Januar in Göttingen“, so das Fazit der Schülerin.

Ein positives Fazit durften auch Anja und Hansi Schmidt sowie Sabine Kameier ziehen. „Ich habe wieder in viele lachende Gesichter geguckt, da haben wir viel Freude bereitet“ so Kameier. „Alles ist erfolgreich abgelaufen ohne Komplikationen. Wir sind sehr zufrieden“, meine Anja Schmidt. Hansi Schmidt war begeistert von den vielen tollen Begegnungen. „Ich freue mich, wenn Spieler mit einem riesigen Altersunterschied gegeneinander spielen oder wenn sich Leute nach langer Zeit wiedertreffen.“ Exemplarisch dafür stand das Geschwister-Doppel Henrike Ringemann/Anne Wohlers (SC Glandorf/Holsener SV), das nach Jahren mal wieder gemeinsam zum Schläger griff und gleich das Damen-Doppel B/C gewann.

Jetzt heißt es für das Wissinger Organisationsteam erst einmal durchatmen. Im September steht aber bereits als nächstes das niedersächsische Schülerranglistenturnier in Schledehausen vor der Türe.