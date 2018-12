Osnabrück Das Feld ist bereitet für den 34. Addi-Vetter-Cup. Pünktlich zum Fest hat der SV Hellern die Schlosswallhalle in Osnabrück hergerichtet, damit ab dem 2. Weihnachtstag das Hallenturnier der Osnabrücker Stadtfußballer über die Bühne gehen kann.

Der große Reiz liegt dabei wie im Vorjahr in der sportlichen Spannung.

Es gehört schon eine gute Portion Idealismus und Engagement dazu, um sich kurz vor Weihnachten an einem frühen Samstagmorgen stundenlang in einer Halle anzupacken, um den Aufbau mit Kunstrasen, Rundumbande, Werbebannern und vielen weiteren sogenannten Kleinigkeiten zu erledigen. Rund 40 Helfer des SV Hellern haben genau das getan und damit das Ambiente für den Vetter-Cup geschaffen. „Es hat alles sehr gut funktioniert“, sagt der Helleraner Organisationsleiter Andree Schmeier, der zugibt: „Die Anspannung und Nervosität ist schon ein bisschen anders als bei unserem Hallenfestival in Hellern.“ Von den Abläufen beim eigenen Turnier profitiert der SVH jetzt aber auch beim Vetter-Cup.

Zum Auftakt am zweiten Feiertag um 14 Uhr gibt es gleich ein attraktives Duell, wenn der VfL Osnabrück auf RW Sutthausen trifft. Der VfL ist wie im Vorjahr die große Unbekannte, dürfte sich aber nahezu komplett aus Spielern der U19 zusammensetzen. 2017 erreichten die Lila-Weißen das Halbfinale und gehören so wieder zum großen Favoritenkreis.

Angeführt wird dieser vom VfR Voxtrup. Der Titelverteidiger hat eine eingespielte, technisch starke Mannschaft und weiß sich auch in engen Spielen zu behaupten. Ginge es nach dem Gesetz der Serie, müsste in diesem Jahr aber eigentlich der SC Türkgücü gewinnen. Der souveräne Tabellenführer der Kreisliga gewann zuletzt dreimal in den geraden Jahren, also 2012, 2014 und 2016. Mannschaften wie der SSC Dodesheide und der SC Lüstringen gehen ebenso Jahr für Jahr mit Ambitionen in das Turnier. Außerdem lehrt ein Blick in die Historie, dass es immer mindestens eine Überrschungsmannschaft gibt. Zuletzt war das der TuS Haste, der Vierter wurde.

Aus dem Kreis der Favoriten hält sich der SV Hellern im Vorfeld raus. Das liegt nicht etwa daran, dass man als guter Gastgeber seinen Gästen den Vortritt lässt, sondern viel mehr an der personellen Situation. Das Bezirksligateam wird von vielen Verletzungen geplagt. „Aktuell haben wir nur fünf oder sechs fitte Spieler für den Vetter-Cup“, sagt Schmeier. Aus den Reserveteams Akteure nach oben ziehen ist auch nicht möglich, da sowohl die „Zweite“ als auch die „Dritte“ beim Turnier dabei sind.

Der Modus ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. An den ersten beiden Tagen gibt es je vier Vorrundengruppen, gefolgt von zwei Zwischenrundentagen. Der Endrundentag ist wie gewohnt der 30. Dezember, das Finale soll um 21.45 Uhr angepfiffen werden.

Anzeige Anzeige

Hier das Turnier in der Übersicht.