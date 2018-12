Osnabrück. Die Zweitliga-Basketballerinnen der Girolive-Panthers stehen im Top Four des DBBL-Pokals. Der Grund: Viertelfinalgegner Rhein-Main Baskets hat das Spiel aufgrund von Spielermangel abgesagt.

Eigentlich hätten die Osnabrückerinnen am Sonntag, 6. Januar, die Baskets in der heimischen OSC-Halle empfangen. Nun zieht die Mannschaft von Panthers-Trainer Mario Zurkowski kampflos ins Top Four ein. „Wir hätten lieber gespielt“, sagte der Sportliche Leiter Stefan Eggers. „Aber wir freuen uns darauf, dass wir an dem Top Four teilnehmen können.“

Die Panthers werden nicht nur teilnehmen, sondern wollen sich auch Ausrichter des Turniers bewerben. „Unser Ziel ist es, das Turnier nach Osnabrück zu holen. An unserem Standort ist mit tollen Fans und der Struktur alles da“, sagte Eggers, der eine „vernünftige Bewerbung“ für das Top Four, das Ende März stattfinden wird, abliefern will.