Osnabrück. Noch bis zu diesem Samstag nehmen Thorsten Pisker und Henning Hacker Vorschläge entgegen, wer sich bei der 10. „Nacht des Sports“ eine Auszeichnung verdient haben könnte. An potenziellen Preisträgern für die Veranstaltung am 25. Januar mangelt es den Organisatoren nicht.

„Wir haben allein schon zwölf ernsthafte Kandidaten, die als männliche Sportler des Jahres infrage kommen. Sie haben alle tolle Leistungen erbracht. Da fällt die Auswahl wirklich schwer“, sagt Pisker, der bei den Männern wie im Vorjahr acht Kandidaten zur Wahl stellen will. Die Online-Abstimmung soll am 25. Dezember beginnen und am 10. Januar enden. Danach vergibt auch noch eine Fachjury ihre Stimmen. In insgesamt zwölf Kategorien werden die Leo-Awards verliehen. Dabei gibt es zwei kleine Neuerungen: Der Sieger des Nachwuchspreises wird dieses Mal nicht von den Leo-Machern bestimmt, sondern ebenfalls per Voting ermittelt. Der Medienpreis wird in „Medien- und Entertainment-Preis“ umbenannt.

Für die Sportlergala selbst gibt es eine gravierende Änderung. Sie findet erstmals nicht am Samstag, sondern an einem Freitagabend statt. „Samstags sind viele Sportler auf Tour“, erklärt Pisker. Wenn dann gleich mehrere nominierte Mannschaften ein Auswärtsspiel hätten und erst danach zur Gala kämen, wie es in den Vorjahren schon mal der Fall gewesen sei, seien die zunächst leeren Plätze nicht förderlich für die Stimmung im Saal.

Erklärtes Ziel der Organisatoren ist es, in jedem Jahr ein neues Rahmenprogramm aufzubieten. Dieses Mal sorgen unter anderem die Cheerleaderinnen der Artland Dragons für eine sportliche Einlage. „Wir wollten die ,Flames‘ immer schon mal bei uns auf der Bühne haben, aber irgendwie kam das aus terminlichen Gründe nicht zustande“, sagt Pisker. Zur zehnten Auflage wird der Wunsch nun wahr. „Vielleicht sollte es so sein, dass es zum Jubiläum klappt“, freut sich Pisker, der auch sonst mit der Verpflichtung der Künstler „gut voran kommt“.

„Die innere Unruhe der ersten Jahre hat sich gelegt. Ein bisschen Anspannung ist immer noch da, aber das ist auch gut so und gehört dazu“, sagt Pisker, der sich auf Bewährtes verlassen kann: Ausgerichtet wird der Ehrungsmarathon zum siebten Mal in Folge im Alando Palais. Durch den Abend führen erneut Selina Dey und René Kemna. Bei aller Routine wird es nicht leicht, die Erwartungen an die Jubiläumsausgabe zu erfüllen. Die Messlatte liegt hoch. „Ich hätte am liebsten schon im letzten Jahr das Jubiläum gefeiert“, sagt Pisker, „denn da lief alles optimal.“

Vorschläge sind noch möglich per E-Mail an redaktion @leo-awards.de