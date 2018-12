Bad Laer Mit Zoran Nikolic als Nachfolger von Trainerin Danuta Brinkmann hat Volleyball-Zweitligist SV Bad Laer vor der Saison einen echten Glücksgriff getätigt. Nach der Hälfte der Saison hat der überraschende Tabellensechste mit 21 Zählern nur drei weniger als in der gesamten Vorsaison gesammelt. Ob Nikolic seinen Einjahresvertrag verlängert, ist allerdings fraglich.

Auch auf mehrfache Nachfrage äußert sich Nikolic zu diesem Thema nicht. Stattdessen verweist der Trainer auf Hausarbeiten, denen sich der Verein seiner Meinung nach dringend widmen muss. „Ein Trainer ist immer viel leichter zu bekommen als neue Spielerinnen“, betont Nikolic und verweist auf zwei Positionen, die dringend besetzt werden müssen: „Wir haben keine Diagonalspielerin im Kader. Und im Mittelblock brauchen wir dringend eine weitere Alternative.“

Bad Laer habe Kontakte zu ein paar Spielerinnen, die laut Trainer mehrheitlich in unteren Ligen aktiv sind. „Bislang hatte es der Verein schwer, an neue zweitligataugliche Spielerinnen zu kommen. Mittlerweile dürfte dies allerdings leichter geworden sein“, sagt Nikolic. Vier leistungsstarke Bad Laererinnen würden beispielsweise bei auswärtigen Vereinen spielen. „Mit ihnen muss dringend im Januar gesprochen werden, ob eine Rückkehr möglich ist.“

Es sei an der Zeit, dass sich der Verein überlege, was er in der nächsten Saison erreichen wolle. „Meines Erachtens muss es das Ziel sein, in der nächsten Saison den Bundesligaaufstieg anzupeilen. Sollte es gelingen, muss ein Plan für zwei Jahre aufgestellt werden – nicht immer nur für eine Saison“, so Nikolic.

Er habe dieses bereits dem Club mitgeteilt. „Alle waren überrascht. Ich weiß, ich bin bekloppt. Aber meiner Meinung nach ist dies der logische Weg. Bevor ich zusagte, hatte ich nie von Bad Laer gehört. Der Verein, der auf eine hervorragende Jugendarbeit aufbauen kann, sollte sich nicht auf dem Erreichten ausruhen. Ich finde, der Club braucht jetzt eine neue Aufgabe.“ Zu dieser gehöre auch, die Struktur um das Zweitligateam weiter zu stärken. „Die Basis muss stimmen – dann können wir weitersehen“, so der Trainer.