Bad Laer Zum dritten Mal trifft der SV Bad Laer am Samstag (20 Uhr) auf den starken DSHS Snow Trex Köln. Zuhause in der Sporthalle am Freibad wollen die Volleyballerinnen aus Bad Laer Vollgas geben, kündigt Spielführerin Michelle Bollien an.

Auswärtsspiele hätten zwar auch ihren Reiz, seien wie ein Mädelstrip – dennoch freut sich die Mannschaft nach zwei Gastspielen wieder auf die heimische Kulisse.

Die Zweitbundesligisten haben einen guten Lauf und von fünf Spielen vier gewonnen. Köln sei jedoch immer Favorit, sagt Bollien über den Meister der beiden vergangenen Spielzeiten: „Da muss man gut vorbereitet sein.“

Mit Spitzenspiel beginnt neeu Phase der Saison

Ein Spitzenspiel wie gegen Köln sei auf jeden Fall ein Highlight in der Saison, bestätigt Bollien. Mit diesem beginnt für Bad Laer gleichzeitig die Zeit der Härtetests. „Jetzt kommen die ganzen hochklassigen Mannschaften“, blickt die Spielmacherin voraus und spricht nach den Spielen gegen Gegner aus der unteren Tabelle über einen sanften Einstieg.

Die Mannschaft sieht sich für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt. „Unsere Angreifer haben ein gutes Auge“, lobt Bollien. Auch in der Verteidigung und am Block wird unermüdlich trainiert, damit Bad Laer erste Satzgewinne gegen Köln verbuchen kann. „Bei der Gegner kann man um jeden Satz froh sein“, so Bollien.

Harmonie unter neuem Trainer statt Konflikte

Diese Ruhe strahlt auch Trainer Zoran Nikolic aus, der als Saisonziel inzwischen eine Platzierung in der Mitte der Tabelle anpeilt. Dass es mit dem Klassenerhalt nicht wieder so knapp wird wie in der Saison davor, ist auch ein Ziel der Spielerinnen. Aktuell scheint der Plan aufzugehen. Mannschaft und Trainer verstehen sich sehr gut, die alten Konflikte mit der ehemaligen Trainerin sind Vergangenheit. Nach Konflikten sei die Trainingsatmosphäre schnell wieder harmonisch.

„Er holt uns immer wieder dort ab, wo wir stehen“, lobt die Volleyballerin den neuen Coach. Er setze auf positive Ermutigungen und schnelle Erfolgserlebnisse. „Wenn er was sagt, dann funktioniert es auch“, berichtet sie – und hofft auf eine große Kulisse: alle Fans in Blau-Weiß erhalten am Samstag den ermäßigten Eintrittspreis.