Bissendorf. Nach zwei spielfreien Wochenenden sind Bissendorfs Handballer wieder in der Oberliga gefordert. Am Sonntag (17 Uhr) ist der Tabellenelfte TSV Bremervörde zu Gast an der Werscher Straße.

Die Bissendorfer, die mit vier Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet sind, sind zumindest auf dem Papier deutlicher Favorit, „aber kein Spiel ist ein Selbstläufer“, warnt Bissendorfs Trainer Henning Sohl. „Bremervörde hat zweimal nur knapp verloren und ist trotz schlechter Punktausbeute ein gefährlicher Gegner. Alles spricht für uns, aber das ist auch eine Gefahr. Wir müssen fokussiert sein.“

Spielpause kommt Bissendorf ungelegen

Die Pause in den Herbstferien kam dem Coach nach dem guten Saisonstart nicht gerade gelegen. „Ich hätte lieber durchgespielt“, sagt Sohl, „aber wir nehmen die Pause so hin. Ich habe meinen Spielern und mir eine trainingsfreie Woche gegönnt. Am Sonntag wollen wir beweisen, dass uns die Pause nicht geschadet hat.“

Sohl: Situation genießen, so lange es geht

Bislang spielen die Bissendorfer über den Erwartungen. „Es hätte durchaus schlechter laufen können. Auch bei 5:5 Punkten wäre alles in Ordnung gewesen“, sagt Sohl, dessen Team mit 8:2 Punkten aktuell Vierter ist – nur zwei Punkte hinter dem ungeschlagenen Drittligaabsteiger OHV Aurich. Der Saisonstart sei „überraschend gut“ gewesen, findet der Trainer, der es nicht als Understatement verstanden wissen will, wenn er warnt: „Das heißt nicht, dass wir jetzt automatisch oben mitspielen. Wir sollten die Situation genießen, so lange es geht. Nach fünf Spieltagen ist das nett, aber erst wenn wir nach zehn Spielen immer noch da oben stehen, glaube ich es.“ Bei aller Vorsicht ist die Ausgangslage vor dem Heimspiel am Sonntag klar. „Natürlich sind wir selbstbewusst und wollen unsere Miniserie ausbauen“, sagt Sohl.