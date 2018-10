Kailua-Kona. Den Ironman auf Hawaii haben Ronny Seidel und Amadeus Hegenbarth, die beiden Teilnehmer aus der Osnabrücker Region, erfolgreich beendet. Seidel blieb bei seinem ersten Traditionsrennen auf Big Island nur knapp zwei Stunden unter dem neuen Weltrekord von Patrick Lange.

Der Bad Rothenfelder Hegenbarth kam nach 11:54:59 Stunden auf Rang 1683 in Ziel, holte sich Platz 36 in seiner Altersklasse. Seidel kam als insgesamt 615. mit einer Zeit von 9:50:33 Stunden ins Ziel.

Glücklich, zufrieden und vor allem stolz zeigt sich Hegenbarth nach dem Triathlon auf Hawaii. „Ich habe die Ziellinie vom legendären Ironman Hawaii auf dem Ali’i Drive überquert“, freut sich der 23-Jährige. Er spricht von einem „grundsoliden Rennen“, bei dem es beim Radfahren über 180,2 Kilometer so lief wie geplant. „Ich habe die komplette Strecke alleine absolviert, ohne mich in die vielen, vielen riesigen Radgruppen reinzuhängen“, beschreibt er.

Schläge im Massenstartschwimmen

Anders lief es zuvor beim Schwimmen im Massenstart. Über die 3,86 Kilometer musste er einige Schläge in Gesicht, Bauch und Füße hinnehmen. Zudem hatte er sich die linke Seite ausgesucht. In Frankfurt, wo er sich für den Ironman auf Hawaii qualifiziert hatte, schaffte er die 3,8 Kilometer im Waldsee noch in 56 Minuten. Beim Triathlon auf Big Island brauchte er im Pazifischen Ozean knapp über eine Stunde (1:00:43) für knapp vier Kilometer.

„Das Laufen, mittlerweile in der hoch stehenden Mittagssonne, war auf den ersten drei Kilometern erst einmal komisch“, schildert Hegenbarth. Auf die Hitze hatte er sich gut eingestellt, kümmerte sich an den Verpflegungsstationen um ausreichende Kühlung.

Der Ironman war eine prägende Erfahrung für den Bad Rothenfelder mit „einzigartige Erinnerungen, die freundlichsten und motivierendsten Helfer und Zuschauer, die ich jemals erlebt habe, ganz neue Erfahrungen, wie es ist, sich durchzukämpfen, obwohl der Körper sagt, dass man aufhören sollte.“

Magenprobleme 12 Kilometer vor dem Ziel

Denn Hegenbarth kämpfte beim Marathon nach 30 Kilometern plötzlich mit Magenproblemen. „Warum weiß ich noch nicht und muss ich noch in der Rennanalyse herausfinden“, sagt er. Es folgten Stopps auf der Toilette, zeitweise legte sich Hegenbarth sogar an den Straßenrand, um seinen Magen zu beruhigen. Aufgeben kam für ihn nicht infrage. Immerhin lief er weiter ein gutes Tempo und genoss einen „unvergesslichen Zieleinlauf“. In Begleitung von Freundin Ezo Güven reiste Ronny Seidel nach Hawaii. Archivfoto: Güven



Ronny Seidel hatte sich bereits vor 13 Jahren für Hawaii qualifiziert, war aber nicht angetreten. Dieses Mal zog der Bad Iburger das Rennen über die volle Distanz durch. Am Ende freute er sich über Platz 14 der deutschen männlichen Teilnehmer zwischen 35 und 39, insgesamt bedeutete dies Rang 133 in diesem Starterfeld.

Seidel holte beim Laufen 92 Plätze auf

Auch der 38-Jährige blieb beim Schwimmen mit 1:01:25 über einer Stunde, lag aber knapper dran als viele andere Triathleten. Beim Radfahren brauchte er 4:59:57 Stunden für die Strecke. Den abschließenden Marathon schloss er nach 3:39:06 Stunden ab, holte dabei 92 Plätze auf. Damit erreichte er einer Gesamtzeit von 9:50:33 Stunden – nur knapp zwei Stunden mehr als Weltrekordler Patrick Lange.