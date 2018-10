Osnabrück Höchst zufrieden war der Osnabrücker Ruder-Verein (ORV) mit den Leistungen seiner Starter bei den Deutschen Sprintmeisterschaften. Zwei Titelgewinne waren die Krönung.

Nachdem der ORV in den Vorjahren auf eine Teilnahme an der Sprint-DM verzichtet hatte, feierte er in Münster ein starkes Comeback. Die erhöhte Bemühung um erfolgreiche Schulruderer zahlten sich aus.

Der Junioren-Riemen-Vierer mit Vincent Sander, Jonas Krimpenfort, Erik Brinkmann, Simon Weitzel und Steuerfrau Theresa Hülsmann sowie der Achter mit zudem Maxi Witte, Alex Schawe, Paul Leerkamp und Linford Meyer fuhren zu Gold. Ein ORV-Quartett durfte also zweimal innerhalb einer Stunde vor dem blauen „Deutscher Meister“-Schild jubeln. Die Sieger beider Boote werden von Martin Schawe trainiert. Leerkamp hatte zuvor in Polen beim Baltic-Cup im deutschen Doppelvierer wie Maren Röwekamp im Vierer ohne Steuerfrau über 500 und 2000 Meter gesiegt.

Bei den Senioren verpassten Pia Greiten und Christina Grimm im starken Feld der Doppelzweier Deutschlands eine Medaille als Vierte nur knapp. Im Vierer mit zudem Röwekamp und Imke Wissing erreichten sie den dritten Platz im B-Finale.

Im Männer-Einer verpasste Christian Vennemann das Treppchen nur um Hundertstelsekunden. Maximilian Witte sprang im neuen Achter für Paul Seiters ein, übernahm den Schlagplatz und war mit Steuermann Moritz Janssen, Fabian Windhorn, Henning Köncke, Tobias Nave, Jonathan Reitenbach, Tim Tolhuysen, Moritz Willmann und Timo Strunk schneller als einige langerprobte Bundesligateams.