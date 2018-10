Berlin/Bad Laer Der Erfolgslauf hält an: Beim 3:1 (25:18, 25:10, 14:25, 25:10) als Gast des Aufsteigers RPB Berlin landete Volleyball-Zweitligist SV Bad Laer den vierten Sieg im fünften Spiel.

„Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft – wir können viel Positives mitnehmen aus diesem Spiel“, freute sich Zoran Nikolic als Trainer des neuen Tabellenvierten: „Ein großes Lob an meine Spielerinnen für diese wichtigen drei Punkte. Diese sind nach einer fünfstündigen Anreise nicht selbstverständlich.“

Erstmals nach dem Heimsieg-Start gegen BW Dingen trat Bad Laer mit der vermeintlich besten Sechs ins Rennen. Johanna Müller, die nach ihrem Urlaub bereits beim 3:2 zuletzt in Oythe ab dem dritten Satz wieder mitgewirkt hatte, stand in der Startformation. Die Außenangreiferin wurde später als Spielerin des Tages ausgezeichnet. „Völlig zurecht“, sagte Nikolic, der wenig wechselte: „Wir hatten keine dabei, die vom Niveau abgefallen ist.“

Nach ausgeglichenem Beginn hatte sich sein Team im ersten Satz einen 16:8-Vorsprung erspielt. Der Gast ließ nicht nach – 25:18. Beim 25:10 im Folgeabschnitt setzte sich Bad Laer von 10:6 auf 17:6 ab. „Der dritte Satz hat danach gezeigt, dass wir immer noch Baustellen haben“, kritisierte Nikolic die fehlende Konstanz aufgrund der zwischenzeitlich mangelnden Konzentration beim 14:25: „Immerhin haben wir uns am Ende des Satzes gesteigert. Das war die wichtige Grundlage, um danach wieder souveräner aufzutreten.“

Mit 13 Punkten in Serie zum 15:2 erstickte der Gast im Schlussabschnitt schnell jeden Zweifel. „Genau die richtige Antwort“, lobte der Trainer. Bad Laer punktete nicht nur in dieser Phase stark mit dem Aufschlag, der die stärkste Waffe des Teams neben dem aufopferungsvollen Defensiveinsatz war.

Vor der knapp einmonatigen Spielpause treffen die Bad Laererinnen am kommenden Samstagabend zuhause auf den Tabellenzweiten Snowtrex Köln. Es ist das erste von drei Heimspielen in Serie – und die wohl größte Herausforderung für Bad Laer in der bisherigen Spielzeit.