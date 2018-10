Auf Korbjagd geht Panthers-Spielerin Milica Milosev (am Ball) wieder am Sonntag gegen Mainz. Foto: Stefan Gelhot

Osnabrück. Nach drei Siegen in Folge zum Saisonauftakt peilen die Zweitliga-Basketballerinnen der Girolive-Panthers am Sonntag um 16 Uhr in der OSC-Halle den vierten Erfolg in Serie an. Gegen Aufsteiger und Schlusslicht ASC Theresianum Mainz sind die Osnabrückerinnen klar in der Favoritenrolle.