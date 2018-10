Hagen/Wallenhorst. Am Donnerstag sind die Reitertage des Reit- und Fahrvereins Rulle gestartet – und mit ihnen traditionell die Hallensaison. Im Starterfeld befinden sich mit Max Haunhorst, Niklas Betz und Anna von Guttenberg drei Nachwuchsreiter, die zusammen auf dem Hof Haunhorst in Hagen eine „Stallgemeinschaft“ bilden.

„Voneinander lernen, miteinander erfolgreich sein“ – dieser Leitspruch ist auf der Homepage von Melanie und Martin Haunhorst zu lesen. Neben Sohn Max, der am Samstag seinen 18. Geburtstag feiert und alter und neuer Deutscher Juniorenmeister ist, befinden sich momentan mit Betz und von Guttenberg zwei weitere junge Reiter auf dem Hof, die sich gemeinsam auf das Turnier in Rulle vorbereiten. „Sie trainieren gemeinsam und lernen untereinander“, sagt Melanie Haunhorst vor den Wettkampftagen.

Mit von Guttenberg, Tochter von Karl-Theodor und Stephanie zu Guttenberg, ist die aktuelle bayrische Landesmeisterin auf dem Hof im südlichen Osnabrücker Land. „Sie ist etwa seit einem halben Jahr bei uns“, sagt Melanie Haunhorst. Die 17-Jährige vom RFV Jettingen tauscht sich beim Training mit ihren Kollegen aus. „Sie schauen sich beim Springen gegenseitig zu und geben sich Tipps, wie sie sich verbessern können“, sagt Melanie Haunhorst. „Bei einem Turnier gehen sie zum Beispiel vor den Springen gemeinsam den Parcours ab. Und wenn einer schon gesprungen ist, sagen sie den anderen, wo sie aufpassen müssen.“

Am ersten Wettkampftag in Rulle wurde von Guttenberg mit Cliff in der Springpferdeprüfung A** 28., in Klasse L landete die 17-Jährige auf Rang 39.