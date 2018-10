Bad Laer Mit Optimismus fährt Zoran Nikolic mit seinen Volleyballerinnen vom SV Bad Laer zum Duell bei der RPB Berlin. Der Trainer sieht beide Mannschaften auf Augenhöhe.

„Das wird auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel.“ Nur einen Platz hinter dem Tabellenfünften liegt in der Tabelle die RPB – allerdings mit vier Punkten Rückstand. Die Berliner hatten einen anspruchsvollen Start in ihre erste Saison in der 2. Bundesliga Nord.

Wie stark das Team ist, zeigte zuletzt der Krimi gegen Tabellenführer Emlichheim, den die Aufsteigerinnen am Ende nur knapp verloren haben. „Die Tabelle ist für mich uninteressant“, sagt Nikolic, dessen Ziel nach wie vor der Klassenerhalt ist. Schnelle Angriffe und gestärktes Selbstbewusstsein sollen die Berliner Verteidigung überwinden.

Zum Training haben sich noch einige Spielerinnen krank gemeldet. Nach Berlin soll aber die komplette Mannschaft fahren, inklusive Rückkehrerin Franziska Stricker.