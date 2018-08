Blickt voller Vorfreude auf den Vorlauf am Freitag: Fabian Dammermann (LG Osnabrück). Foto: Siemer

Osnabrück Am vergangenen Sonntag betrat Fabian Dammermann von der LG Osnabrück erstmals das Berliner Olympiastadion. Dort will er mit der deutschen 4x-400-Meter-Staffel am Freitag ab 13.05 Uhr ins Finale der Leichtathletik-Europameisterschaft am Samstag (21.30 Uhr) einziehen.