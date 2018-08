Basketballerin Jenny Strozyk von den Girolive-Panthers Osnabrück spielt an diesem Mittwoch bei der U18-Europameisterschaft mit der deutschen Auswahl gegen Gastgeber Italien. Archivfoto: Michael Gründel

Udine/Osnabrück Die Gruppenspiele sind abgehakt, jetzt steht für die deutschen U18-Basketballerinnen die K.-o.-Phase bei der Europameisterschaft an. Spielmacherin Jenny Strozyk von den Girolive-Panthers Osnabrück und ihre Teamkameradinnen treffen am Mittwoch um 21 Uhr in Udine auf Gastgeber Italien.