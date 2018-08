Sieg für Meller Rennstall: Christian Krognes, Tom Blomqvist und Philipp Eng (oben, v.l.) feiern.Foto: SRO/Patrick Hecq

Spa Nach 511 Runden um 16.30 Uhr am Sonntag stand fest: Walkenhost Motorsport ist sensationeller Sieger beim größten 24-Stunden-Rennen für GT-3-Fahrzeuge der Welt auf der Formel-1-Rennstrecke in Spa-Francorchamps in Belgien – bisher der größte Erfolg in der Geschichte des Rennstalls aus Melle. Die nächste Station für Walkenhorst ist das Bergrennen in Borgloh.